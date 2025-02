Jesús David Osorno, el colombiano que brilla en el cine, la televisión y la música

Desde su natal Riohacha, en La Guajira, Jesús David Osorno ha demostrado que la perseverancia y el amor por la actuación pueden convertir los sueños en realidad. Su trayectoria, marcada por una constante preparación y evolución, lo ha llevado a destacarse en cine, televisión y teatro, consolidándose como una de las promesas más sobresalientes del talento colombiano.

Desde joven, Osorno sintió una atracción especial por la actuación y el modelaje, lo que lo impulsó a mudarse a Bogotá en busca de oportunidades en el mundo de la actuación. “A los 17 años, poco antes de cumplir 18, me presenté al Desafío 2004. Aunque no logré ingresar, decidí quedarme en la capital e incursionar en las artes escénicas”, recuerda.

Con esfuerzo y disciplina, logró abrirse camino en la industria del entretenimiento, participando en reconocidas producciones televisivas como Chicas Malas, Mano Limpia, Tu Voz Estéreo y Sala de Urgencias 2, esta última representando un punto de inflexión en su carrera actoral.

Actuaciones que han marcado su carrera:

“La Pena Máxima 2” – Un paso importante en su carrera cinematográfica

Actualmente, Jesús David Osorno forma parte del elenco de La Pena Máxima 2, película que sigue en cartelera en las principales salas de cine del país. En esta producción, compartió escena con reconocidos actores como Santiago Alarcón y Biassini Segura, consolidando su presencia en la gran pantalla.

“Fue una experiencia enriquecedora que me fortaleció como actor y me motivó a seguir preparándome para mejorar cada día”, señala Osorno.

“Tu Voz Estéreo” – Un papel protagónico con un fuerte mensaje social

En televisión, su papel en Tu Voz Estéreo le permitió explorar un personaje protagónico que aborda el complejo tema de llevar una doble vida familiar, una historia que dejó un gran impacto en la audiencia y que reafirmó su talento extraordinario para interpretar personajes profundos y con grandes desafíos emocionales.

“Vuelve” – Un mediometraje con figuras reconocidas del medio colombiano

Osorno también participó en el mediometraje Vuelve, una producción filmada en Los Ángeles, California, que aborda temas sociales de gran relevancia como la trata de blancas y el Alzheimer. En este proyecto, compartió set con destacados actores colombianos como Marcela Carvajal, Jorge Soto y José Manuel Ospina, demostrando su versatilidad en distintos formatos audiovisuales y consolidándose como un actor sobresaliente dentro del cine independiente.

Del cine a los videos musicales

Jesús Osorno no solo ha brillado en la pantalla grande y la televisión, sino que también ha sido elegido como actor principal en el video musical de Gilberto Daza y Funky, titulado “Fuera de Línea”. Su interpretación le ha dado un gran realce a la producción, que ha alcanzado 1.2 millones de reproducciones en YouTube.

Además, ha colaborado con artistas de renombre como Carlos Vives y Jorge Celedón, dejando su huella en el mundo de los videoclips y comerciales demostrando su capacidad para adaptarse a distintos formatos de actuación.

Más allá del éxito, Jesús David Osorno se define como un actor comprometido con la excelencia y la transformación social a través de sus personajes.

“Los sueños se cumplen, pero no basta con soñarlos; hay que trabajarlos, escribirlos, sudarlos y convertirlos en realidad”, enfatiza.

Desde pequeño, enfrentó dudas y obstáculos, pero nunca dejó que eso definiera su destino. “Soy una persona que ha aprendido a renovarse día a día. Me dijeron que no llegaría lejos, que no tenía los recursos ni las capacidades. Pero decidí preguntarme: ¿por qué no?”, reflexiona.