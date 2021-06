¿Kanye West, exesposo de Kim Kardashian es novio de Irina Shayk?

En medio de la polémica por el proceso de divorcio de Kanye West y la empresaria Kim Kardashian, surgieron nuevos rumores de un posible romance entre el músico e Irina Shayk, exnovia de Cristiano Ronaldo.

Según el medio internacional ‘Daily Mail’, el rapero estadounidense Kanye West quien hace tres meses terminó su relación de siete años con Kim Kardashian, estaría dándose una nueva oportunidad en el amor nada más y nada menos que con Irina Shayk, la reconocida modelo que ha sido novia de Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper.

El anuncio generó polémica pues en febrero de este año, la líder del clan Kardashian-Jenner, le pidió el divorcio a Kanye, además de solicitarle la custodia legal y física de sus cuatro hijos. Lo que se conoce hasta el momento, es que aún no han podido finalizar el proceso de divorcio, pues al parecer, la pareja quedó en muy malos términos.

“Los dos aún no han finalizado su divorcio, pero eso no significa que no estén pensando en sus respectivos futuros”, aseguró el portal Nicky Swift.

Además, aseguran que lrina y Kanye están llevando su relación en secreto, debido a las polémicas desatadas con sus anteriores relaciones.

Con una hija en común y cuatro años de relación, en el año 2019 la modelo rusa anunció su separación con el actor Bradley Cooper, al parecer, por una tercera mujer. Aunque en un inicio se especuló que se trataba de Lady Gaga, ella negó todo y aseguró que sólo había tenido una buena relación de amistad con el actor.

Entre tanto, Irina Shayk y Kanye West se conocieron en el año 2010 cuando ella protagonizó su video musical ‘Power’. En ese entonces, ella era pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, quien también hizo parte de la producción.

Hasta el momento ni la modelo ni el músico han confirmado ni desmentido la información, sin embargo, esta noticia sigue dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo internacional.

¿Quién es Kanye West?

Kanye Omari West, más conocido como Kanye West, es un rapero, músico y productor estadounidense que estuvo casado con la modelo y empresaria Kim Kardashian. Quiso, además, ser presidente de Estados Unidos.

Sus primeros pasos en la industria musical los dio en la década de los 90 produciendo materiales para artistas locales y muy reconocidos como Alicia Keys y John Legend. En el 2002 después de un accidente de tránsito decidió ser cantante y mientras la recuperación creó su primer tema como solista, ‘Through the Wire’.

Sin embargo, su relación con Kim Kardashian fue lo que más impulsó su popularidad mediática. En el 2012 se conocieron y en mayo del 2014 se casaron. Kim es famosa por protagonizar junto con su familia el reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’. Fruto de esta relación nacieron sus cuatro hijos: Psalm, Chicago, Saint y North, los dos menores fueron concebidos mediante un vientre de alquiler.