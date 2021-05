¿Kim Kardashian tiene novio? La relacionan con un presentador de televisión

Kim Kardashian estaría saliendo con una cara conocida de la cadena CNN en Estados Unidos.

La página de Kanye West quedó en el pasado. Lo único que tienen pendiente es concretar el divorcio. De su multimillonario matrimonio quedan cuatro hijos y muchos capítulos que a los cazadores de chismes les gustaría revelar.

Al distanciamiento definitivo y la rabia que supuestamente quedó en el rapero tras su separación, Kim Kardashian está rehaciendo su vida. Medios de su país la vinculan al presentador Anthony Van Jones, un demócrata que hoy conduce un programa de la cadena CNN. Últimamente a ambos se les ha visto juntos en eventos sociales.

La fama es lo único que tienen en común Jones y West. El periodista, que es 12 años mayor que Kim, es un abogado demócrata que trabajó en la administración Obama. También se le conoce por el programa The Messy Truth VR Experience, que ganó un premio Emmy. Un ítem más en su hoja de vida es la publicación de los libros Beyond the messy truth (2017), Rebuild the dream (2012) y The green collar economy (2008).

Su activismo a favor de los derechos civiles contrasta con la simpatía de West por Donald Trump. Aunque el rapero al final tomó distancia del magnate republicano para lanzarse a la presidencia como candidato independiente, varios lo siguen reconociendo como su seguidor.

De momento, la relación de Kardashian y Jones está en el terreno de las especulaciones. La empresaria de 40 años no tiene afán de aclarar los rumores mientras cristaliza el largo divorcio con el padre de sus cuatro hijos.