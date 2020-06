La importancia de la vitamina D para prevenir los cánceres más comunes

Compartimos un fragmento de ‘La vitamina de la felicidad', un libro editado por Grijalbo que ya está disponible en las principales librerías del país.

Texto escrito por Michael F. Holick

De la NASA al zoo

Cuando alcanzamos la edad adulta, la mayoría de nosotros hemos desarrollado una idea general de lo que es bueno y de lo que es malo para nuestra salud. Comer fruta y verdura fresca: bueno. Beber una botella de whisky al día: malo. Hacer ejercicio unos días a la semana: bueno. Tomar el sol sin protección: malo.

Estoy de acuerdo con las tres primeras afirmaciones, pero discrepo por completo con la noción de que tomar el sol sin protección es siempre malo. Y voy a demostrarlo en este libro. De hecho, voy a demostrar —con el respaldo de más de treinta años de trabajo científico, que incluye los sorprendentes descubrimientos de los últimos años— lo valioso y necesario que es el sol para fortalecer la salud, mejorar el bienestar, mantener a raya las causas habituales de las enfermedades y alargar la vida.

Si tuviera que recomendar un solo ingrediente secreto que pudiera aplicarse a la prevención —y al tratamiento, en muchos casos— de las enfermedades coronarias, los cánceres más comunes, la apoplejía, las enfermedades infecciosas —desde la gripe hasta la tuberculosis—, la diabetes de tipo 1 y 2, la demencia, la depresión, el insomnio, la debilidad muscular, el dolor articular, la fibromialgia, la osteoartritis, la artritisreumatoide, la osteoporosis, la psoriasis, la esclerosis múltiple y la hipertensión sería este: vitamina D.

¿Sorprende? De hecho, me gusta comenzar constatando que padecemos un déficit grave de esta vitamina que pone en peligro nuestra vida y longevidad. He viajado por todo el mundo dando conferencias sobre la vitamina D y escuchando a los médicos contar lo habitual que es el déficit de esta vitamina. No solo es la carencia nutricional más común del mundo, sino que también es la afección más generalizada que sufren, como mínimo, mil millones de personas.

• Entre el 50 y el 100% de los niños que viven en Europa y en Estados Unidos tienen un riesgo alto de déficit de vitamina D.

• Un estudio reciente revela que se ha producido una reducción del 22% en los niveles de vitamina D de la población estadounidense durante la última década.

• En 2009, investigadores de Harvard y de la Universidad de Colorado descubrieron que el 70% de los blancos, el 90% de los hispanos y el 97% de los negros de Estados Unidos tienen niveles insuficientes de vitamina D en sangre; el estudio se publicó en Archives of Internal Medicine.

• Cerca del ecuador —en Sudáfrica, Arabia Saudí, India, Australia, Brasil o México, por ejemplo— se ha estimado que entre el 30 y el 80% de los niños y los adultos que tienen una exposición mínima al sol sufren déficit o insuficiencia de vitamina D.

Tal vez te estés preguntando: ¿Por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo es posible que una sola vitamina esté relacionada con tantas enfermedades?

Dar una respuesta es la razón de este libro. Uno de mis objetivos es transmitir al lector lo importante que es esta vitamina (que, de hecho, es una hormona) en nuestra vida y servir de inspiración para emprender acciones y recibir las recompensas que otorga un buen nivel de vitamina D. La lista de enfermedades relacionadas con el déficit de vitamina D es abrumadora (antes solo he citado algunas), y el número de investigaciones que han aparecido sobre la vitamina de la vitalidad pide a gritos un libro que comparta estos conocimientos para que cualquiera los pueda comprender y disfrute así de una vida más sana y feliz. La sabiduría popular se equivoca cuando afirma que la vitamina D solo sirve para fortalecer los huesos y los dientes. Y no es posible obtener la suficiente cantidad únicamente de los alimentos y los complejos vitamínicos.

El bienestar general depende en parte de desarrollar una relación adecuada con el sol. No obstante, no es fácil acceder a la información necesaria para ello. En este libro explico de manera general las cuestiones más candentes. Con estos conocimientos seremos capaces de decidir qué relación debemos tener con el sol. Cualquiera puede aprender a utilizar la luz del sol para mejorar su salud. (Y que no cunda el pánico: propongo alternativas para satisfacer la necesidad de vitamina D para aquellas personas a las que de verdad no les gusta el sol.)

Sé que algunos lectores me presentarán una dura batalla: aquellos que, solo con pensar en tomar el sol, ven imágenes de arrugas, envejecimiento prematuro, cáncer de piel (como el melanoma) y otras muchas similares, pero creo que las lecciones de este libro les harán recapacitar. También es posible que alguien piense: «Yo tengo un montón de vitamina D porque bebo mucha leche, me expongo a la luz del sol cuando doy un paseo y tomo complejos vitamínicos y un suplemento de calcio con vitamina D añadida». Por desgracia, también en estos casos es muy posible que haya un déficit. Pronto entenderemos por qué y aprenderemos qué tenemos que hacer.