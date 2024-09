La joven compositora venezolana que impacta en la música global

Sara Schell, una joven venezolana de tan solo 21 años, ha logrado posicionarse en la cima de la industria musical gracias a sus composiciones y versatilidad. Sus letras han sido interpretadas por artistas de renombre como Becky G, Belinda, Mora, Natanael Cano, Nicki Nicole, y coescribió dos temas para la película Bad Boys: Ride or Die, canciones interpretadas por Black Eyed Peas, El Alfa y Becky G. A su corta edad, Sara ya alcanzó su primer #1 como compositora en Regional Mexican Airplay con “Mercedes” de Becky G feat. Oscar Maydon.

Desde temprana edad, Sara mostró una conexión profunda con la música. Según relata su madre, comenzó a tararear canciones antes de aprender a hablar. A los 4 años, inició su formación en el conservatorio Vicente Emilio Sojo en Barquisimeto, Venezuela, donde desarrolló su talento musical. Durante más de 10 años, formó parte de la orquesta, especializándose en el violonchelo. A los 7 y 9 años, fue seleccionada para representar a Venezuela con su instrumento junto a “The International Youth Symphony Orchestra” en Washington y en Perú, uno de los logros más destacados en su infancia.

Al cumplir la mayoría de edad, Sara se enfrentó a una difícil decisión entre continuar sus estudios académicos o musicales. A pesar de elegir los estudios académicos, continuó su formación musical de manera independiente, recibiendo clases particulares de violonchelo, piano, armonía y canto. En 2019, Sara descubrió su pasión por la composición y publicó su primera canción en Instagram, acompañada de su ukelele, lo que captó la atención del público y la impulsó a lanzar su carrera profesional. El año 2020 marcó un cambio significativo en su vida, cuando su familia emigró a México.

Allí, aunque inicialmente se preparaba para iniciar sus estudios universitarios, su talento la llevó por otros caminos. Decidió viajar a Medellín, Colombia, para colaborar en campamentos de composición, y cuando regresó a México, lo hizo con nuevos sueños. Tras un año de trabajo arduo y colaboraciones con artistas y músicos en México, volvió a Miami con la convicción de dejar su huella. Su esfuerzo rindió frutos, y su nombre comenzó a resonar en la ciudad, llegando a oídos a varios de los ejecutivos más influyentes de la industria musical. Poco después, logró firmar un contrato editorial con Wide Eyed Publishing y MPub, hogares de compositores y artistas destacados como Julia Michaels, Becky G, Xavi, Di Genius, SpreadLof y A.Chal.

Durante su tiempo en Los Ángeles, Sara logró crear un sólido network de colaboradores que incluye a productores y compositores de talla global como Akil “Fresh” King (Beyoncé, Cardi B), Papatinho (Anitta) y Rami Yacoub (Lady Gaga, Ariana Grande). También tuvo la oportunidad de escribir con el legendario Max Martin, conocido por sus contribuciones a artistas como Taylor Swift, the Weeknd, Maroon 5 y Katy Perry.

“Desde el primer momento en que conocí a Sara, su talento deslumbrante para escribir fue innegable. Trabajar con ella es un verdadero privilegio, ya que todos los artistas y productores desean colaborar con ella. No solo por su inigualable habilidad creativa, sino también por la energía increíble que trae a la sesión,” afirma Daniela Mendez, Directora de A&R de Wide Eyed Publishing y MPub.

Hoy en día, Sara cuenta con créditos desde Fuerza Regida (“PXTXS”), Tyla (“On My Body” con Becky G), Nicki Nicole (“Ojos Verdes”), Belinda y Natanael Cano (“300 Noches”), Tiago PZK (“Mi Corazón”), Fonseca (“Por Toda La Vida”), Ana Mena, y Emilia (“CARITA TRISTE”). Además, sigue trabajando en proyectos con reconocidos productores como Zecca (Emilia, Duki, Nathy Peluso) y Andrés Torres y Mauricio Rengifo (Sebastián Yatra, Aitana, Morat), “Supa Dups” (Rihanna, Bruno Mars), “Ovy on the Drums” (Karol G, Ozuna), Nate Campany (Dua Lipa, Chappel Roan).