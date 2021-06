La millonada que ofreció mánager de La Liendra para hablar con Luisito Comunica

La llegada a nuestro país de ‘Luisito Comunica’, uno de los influenciadores más populares de América Latina, ha sido tendencia en los últimos días, pues muchos aplauden que haya viajado para conocer la situación que enfrenta Colombia por el paro nacional.

Dentro de los admiradores del influencer se encuentran ‘La Liendra’ y su mánager, quien manifestó por medio de unas historias de Instagram que quería conocerlo en persona, o al menos, hablar telefónicamente con él. Incluso, llegó a ofrecer 2 millones de pesos a la persona que le compartiera el contacto de ‘Luisito Comunica’.

“Elevo una petición pública para decirle a alguien que conozca a ‘Luisito Comunica’ o a alguien que esté con él, que yo me sueño con conocerlo, que me sueño con decirle así sea por teléfono: “hola mucho gusto, mi nombre es Santiago, usted es mi ídolo y le tengo un negocio del cual usted no se va a arrepentir”.

De hecho, el mánager de ‘La Liendra’, aseguró que, si llegara a concretar un negocio que le quería ofrecer, estaría dispuesto a dar hasta 10 millones de pesos al intermediario.

“Si usted puede ayudarme a cumplir mi sueño le agradecería. Le voy a dar a usted 2 millones de pesos si me lo ayuda a contactar, al menos para una llamada, así no se cierre el negocio, y si lo cierro le daré 10 millones de pesos”, expresó.

Puedes leer: La millonada que cobraron los actores de ‘Friends’ por el reencuentro

Pero esto no es todo. En redes circuló un video que se hizo viral, en el que, al parecer, ‘Luisito Comunica’ se niega a contestar una llamada hecha por el mánager de ‘La Liendra’, asegurando que estaba ocupado y que estaba a punto de salir.

Luisito rechazándole una llamada a la Liendra, si no es tu ídolo no se quien más lo pueda llegar a ser pic.twitter.com/3ky7eu5wpZ — Lucho te escucho (@luizaomvp) May 31, 2021

Sin embargo, después de tantos rumores del supuesto rechazo, en la noche del lunes se conoció por medio de una foto en las historias de Instagram del influencer el tan anhelado encuentro entre ambos influenciadores. En la foto se observa a ‘La Liendra’ cargando en su espalda a su colega mexicano, ambos sonrientes y disfrutando del encuentro.

Entre tanto, el colombiano manifestó: “Liendritas, como acaban de ver la fotico, me vi con ‘Luisillo, el pillo’: wow, una chimba, de verdad que es alguien a quien admiro demasiado, me parece un excelente creador de contenido y nada, conocerlo es increíble”.

Lo que se conoce hasta el momento es que ‘La Liendra’ llevó al mexicano a un restaurante donde pudiera deleitar su paladar con uno de los platos más conocidos de la gastronomía colombiana: la morcilla.

Recordemos que ‘Luisito Comunica’ desde que llegó al país ha documentado lo que ocurre en medio de las manifestaciones, especialmente en Siloé, un barrio de Cali en el Valle del Cauca.

Te puede interesar: Fotos: Shakira cambió de look, dejó el aire rockero por un estilo del 2000

¿Quién es ‘Luisito Comunica’?

Su nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, es un youtuber mexicano de 30 años que estudió Ciencias de la Comunicación y que luego se convirtió en uno de los influenciadores más famosos por su contenido en redes sociales.

‘Luisito Comunica’, también es conocido por su faceta como empresario. Su camino en el mundo digital inició en el año 2007 con un canal de youtube llamado Piano Para Gente Cool, y que, luego en el 2010 fue renombrado como LouieArtie, dedicado a publicar tutoriales de piano.

Fue en el 2012 cuando se hizo reconocido bajo su nombre artístico ‘Luisito Comunica’. Actualmente cuenta con 26,4 millones de seguidores en Instagram y con 36,4 millones de suscriptores en su canal de youtube. Como dato curioso, también es conocido como ‘el rey palomo’.