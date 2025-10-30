La ruta valiente de Deissy Rodríguez: una historia para seguir pedaleando

Por momentos, la vida no va del todo sobre ruedas. Pero Deissy Karina Rodríguez Ballesteros, pedagoga de jardín de Compensar de 41 años, ha aprendido que incluso en las rutas más empinadas siempre hay fuerza para seguir pedaleando.

Amante de la bicicleta, Deissy encuentra en su “caballito de acero” no solo un medio para recorrer las montañas de Cundinamarca junto a su esposo, Augusto Cortés, sino una metáfora de su propio camino: subir, caer, levantarse y continuar pedaleando. Esa pasión se convirtió en su impulso cuando la carretera de la vida le puso un desafío inesperado.

Todo comenzó con un hallazgo casual. “Una tarde mi esposo notó unas pequeñas masas bajo mi axila. En un primer momento, el diagnóstico fue tranquilizador, pero tres meses después, vi que las masas habían crecido y pedí un nuevo chequeo”, relató para Cromos. La ecografía reveló la presencia de un tumor y la biopsia confirmó el diagnóstico de cáncer de mama.

El 26 de agosto de 2022 marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces inició un proceso largo y difícil, en el que su esposo ha sido un apoyo incondicional. Él la ha acompañado en cada cita, cada tratamiento y cada curva del camino, siempre ha estado dispuesto a sostenerla cuando las fuerzas parecían flaquear.

Durante el tratamiento, Deissy enfrentó no solo la enfermedad, sino también sus efectos físicos y emocionales. La pérdida del cabello y de las pestañas fue un reto difícil de aceptar, pero su determinación se mantuvo firme.

En medio de cirugías, quimioterapias, radioterapias y terapia hormonal, llegó un nuevo desafío: un examen genético confirmó que era portadora de una variante patógena en el gen BRCA1, relacionada con el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario.

Por esta razón, ha tenido que someterse a nuevas cirugías para mitigar la aparición de cáncer en otros órganos. A pesar de las dificultades, Deissy no ha estado sola: sus hijos y su esposo han sido su motor, y el apoyo de su equipo de trabajo en Compensar también ha sido fundamental. La organización ha estado presente en todo momento, entre otras cosas, mediante modalidades de trabajo flexible que le han permitido priorizar todo lo relacionado con su tratamiento. A lo largo de estos tres años, Compensar EPS la ha acompañado en su proceso de atención.

Deissy Karina Rodríguez Ballesteros y su esposo. Fotografía por: Cortesía

Aunque aún no ha sido dada de alta y continúa en controles periódicos con especialistas, Deissy mantiene viva la esperanza. Ha transformado su alimentación, su rutina y su manera de ver la vida. Hoy valora más que nunca lo cotidiano, el trabajo y los pequeños momentos que antes pasaban inadvertidos.

“Sueño con volver a hacer las rutas de montaña con mi esposo, sentir el viento, el camino y la libertad que me da la bici. Mientras tanto, vivo cada día con gratitud y fortaleza. Estoy convencida de que la vida, como una subida, requiere constancia, equilibrio y coraje”, afirma con tono de acero.

La historia de Deissy no es solo la de una persona que enfrenta el cáncer, sino la de una mujer que inspira y que decidió no rendirse, que transformó el dolor en impulso y el miedo en esperanza.