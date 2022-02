La verdad sobre las adicciones de Matthew Perry, protagonista de “Friends”

"Friends" fue emitida de 1994 a 2004. Allí Matthew interpretaba a Chandler, el enamorado de Mónica.

El público se sorprendió al ver a Matthew Perry en el reencuentro de Friends. Los 6 protagonistas de una de las series favoritas en los 90, lució bastante callado e incluso su aspecto físico hacía ver que no la había pasado tan bien en los últimos años durante el capítulo especial que se emite por la plataforma de HBO Max, y muchos de los fanáticos se preguntaban qué le había sucedido. Aunque no es un secreto, el actor que le daba vida Chandler, habla por primera vez tan abiertamente del trastorno de ansiedad que desarrolló cuando la serie era un éxito televisivo.

Te puede interesar: ¡Belinda ya no se casa! ¿Qué fue lo que pasó con Christian Nodal?

“Todas las noches sentía que iba a morir si las personas no se reían. A veces decía una frase y no reaccionaban y yo sudaba y me empezaban a dar convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba”, reconoció al tiempo que admitió que con la publicación busca acabar con las especulaciones sobre su estado de salud: “Mucho se ha escrito sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente escuchara de mí. Los altos eran altos, los bajos eran bajos. Pero he vivido para contarlo, aunque a veces parecía que no lo haría. Y todo está aquí. Me disculpo, no es un libro emergente pop-up”.

En esta especie de biografía que se llama Friends, Lovers and the Big Terrible Thing el actor estadounidense revela que ha estado luchando con problemas de adicción a los analgésicos, drogas alucinógenas y alcohol desde su primer año en Friends y alguna vez, en una entrevista, llegó a confesar que no recordaba tres años de su tiempo en la serie, más concretamente las temporadas de la tres a seis.

Friends lo salvó

En 1997, Perry sufrió un accidente de esquí acuático y las dolencias solo podía soportarlas a base de analgésicos. A partir de ahí, el actor comenzó a engordar y a adelgazar con una extraña facilidad. Fue entonces cuando ingresó dos veces en clínicas de desintoxicación para superar la dependencia a los analgésicos, los opiáceos y el alcohol.

Aunque hay quienes aseguran que sus adicciones tenían que ver con su repentina fama, Mattew cree que era una cuestión heredada. “La fama lo amplifica todo. Pero creo que se trata de algo genético. En mi familia hay alcohólicos. El hecho de que fuera tan conocido seguramente aceleró las cosas, pero hubiera tenido esos problemas igualmente y señaló que fue gracias a la serie que pudo lidiar con el problema. “Gracias a Friends, tenía una razón para levantarme por las mañanas, ir a trabajar. Grabamos 237 episodios, y no falté a ni uno”.

Finalmente, en febrero de 2001 el actor decidió pedir ayuda a sus padres, porque “estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno”. Mattew anunció que 1 de noviembre de este año el libro ya estará en venta. Por ahora enseñó la portada a los medios y dio un abrebocas de lo que el público encontrará en sus páginas.

También puedes leer: ¿La Reina Isabel II tiene Covid? Estuvo con su hijo Carlos quien dio positivo