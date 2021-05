Lady Gaga confesó embarazo por abuso sexual a sus 19 años

Lady Gaga fue la primera invitada de la serie documental The Me You Can’t See, producida y protagonizada por el príncipe Harry y Oprah Winfrey, en el que admitió haber quedado en embarazo con 19 años, víctima de abuso sexual.

Lady Gaga lo volvió a hacer. Sus palabras fueron realmente reveladoras en el primer capítulo de la serie documental del príncipe Harry y la presentadora norteamericana, Oprah Winfrey. La cantante y actriz dijo que sufrió abuso sexual a sus 19 años, y como consecuencia quedó en embarazo. La identidad del agresor, del que sabe es un productor musical no fue revelada, según dijo, porque no quiere volver a enfrentarse con él.

“Me violó y me dejó embarazada en una esquina, en la casa de mis padres, estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, recordó sobre los efectos del trastorno de estrés postraumático que le fue diagnosticado posteriormente.

“No voy a decir su nombre. Entiendo al movimiento ‘Me Too’ y comprendo que haya gente que se sienta cómoda con esto, pero yo no. No quiero volver a ver la cara de esa persona”, señaló sobre la forma en que ha venido enfrentando públicamente ese episodio, que llegó a desembocar en diversos brotes psicóticos que se extendieron hasta el año 2018 y, que incluso la condujeron a intentos de autolesión.

Finalmente, Stefani Germanotta, nombre real de la intérprete, admitió que le costó varios años darse cuenta de que era una víctima y que no había hecho nada malo. También reconoció que recuperar su salud mental ha sido un proceso lento y que en cualquier momento podría volver a caer en pensamientos oscuros de querer cortarse o pensar en morir. “Ahora siempre le digo a la gente: ‘Cuéntaselo a alguien. No se lo muestres a nadie’. Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda”, concluyó.

