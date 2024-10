Lanzan academia virtual gratuita para aprender a tatuar

La popularidad de los tatuajes está en crecimiento con lo que ha llegado a convertirse en un negocio atractivo, pues según Fortune Business Insights se espera que el mercado mundial del tatuaje crezca a US$3.920 mil millones para el 2030, y para el caso de Colombia, de acuerdo con datos de Cifras y Conceptos, en el 2020 se hacían alrededor de 3.000 tatuajes al día. Si se tiene en cuenta que algunos tatuadores pueden cobrar 2 millones de pesos o más por sesión, este sin duda es un mercado que llama la atención.

Sobre todo, para personas que no quieren estar en una industria tradicional o para aquellos que no han podido estudiar una carrera profesional en la cual desempeñarse. Sin embargo, llegar a ganar estas cifras no es fácil y es necesario ser un tatuador con conocimiento y experiencia.

Partiendo desde el panorama actual y con el objetivo de aportar a una formación en tatuaje asequible, el reconocido tatuador Axl Rojas, decidió crear ‘The Tattoo Academy’, una academia virtual gratuita para quienes quieran aprender a tatuar sin conocimiento previo.

“Decidimos ofrecer este curso de forma gratuita porque, cuando comencé a tatuar, me encontré con grandes desafíos, siendo el principal el costo elevado de la formación. Este obstáculo económico se convirtió en una barrera importante para acceder a una educación en un arte tan especializado y complejo. Además, el mundo del tatuaje carece de una estructura formal de enseñanza y regulación, lo que hace que el aprendizaje sea aún más desafiante. Conscientes de estas dificultades, nuestra misión es democratizar el acceso a la educación en tatuaje. Queremos eliminar las barreras financieras y ofrecer una formación asequible para todos aquellos interesados en desarrollar sus habilidades en este arte, que con esfuerzo puede traer crecimiento profesional”, explica el experto, quien además ha ganado diferentes premios y reconocimientos a nivel internacional en la industria.

Así las cosas, The Tattoo Academy ofrece un curso teórico práctico de 18 horas, dividido en módulos con tareas paso a paso. Los participantes pueden completar el curso en 12 semanas dedicando al menos 20 horas semanales en el que, además, recibirán seguimiento continuo a través de llamadas grupales para resolver dudas y optimizar el aprendizaje.Los estudiantes aprenderán a dibujar y tatuar de manera técnica y consciente, adquiriendo habilidades esenciales como la creación de diseños y la ejecución de tatuajes con técnicas adecuadas. El curso se enfoca en realizar líneas, rellenos y sombreados de forma precisa y segura. Asimismo, aprenderán a cuidar la salud de la piel de los futuros clientes.

Finalmente, Rojas explica que: “Aprender a tatuar no es una habilidad que se adquiera en uno o dos días; requiere semanas de formación rigurosa y este es un primer paso para que quienes buscan mejores oportunidades laborales y son apasionados por los tatuajes aprendan las bases claves para iniciarse en esta industria”.

The Tattoo Academy está abierta a cualquier persona que hable español y tenga acceso a internet, sin necesidad de experiencia previa. Desde su lanzamiento en junio del 2024, la academia ya ha formado a más de 200 artistas y en un plazo de tres años espera formar a cien mil estudiantes.