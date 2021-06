Las revelaciones de Ricky Martin sobre cómo reconoció su homosexualidad

En el mes del Orgullo LGBTQ+, Ricky Martin ha vuelto a mirar las páginas de su pasado para hablar de las dificultades que atravesó antes de abrazar su orientación.

El puertorriqueño recordó la entrevista a Bárbara Walters en la que prefirió no hablar de su orientación cuando la periodista se lo preguntó. “No tengo ganas de responder”, le dijo hace 20 años.

El repaso de sus días difíciles lo acaba de compartir en la última edición de la revista People. El 2010 representa un antes y un después en la vida del ícono latino que hoy está casado y es padre de cuatro hijos. Ese año reconoció su homosexualidad.

En la entrevista con Walters, Martin, que por entonces había lanzado el hit Vive la vida loca, manifestó: “mucha gente ha dicho: ‘Ricky, estabas tratando de mostrar tu valía, por la fama y por ser un símbolo sexual’. Bueno, sí, podría ser. Pero todo el mundo sabe que no es necesario ser gay para saber que el amor es complicado, o para saber lo confusa que puede ser la atracción. Antes de salir del armario estaba confundido”.

También reveló a People que “cuando (Walters) soltó la pregunta, me sentí violentado porque no estaba listo para salir del armario. Tenía mucho miedo”.

Hoy su testimonio en la publicación estadounidense lo consolida como un símbolo inspirador para las personas que de momento prefieren reservar su orientación. “La sexualidad es una cosa complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir la química, no estaba engañando a nadie”, sostuvo el intérprete.