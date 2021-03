Una biografía, una historia de fantasía y algo de bienestar encontrarás en las siguientes novedades editoriales. Están a la venta en las principales librerías del país.

1. Mi historia, de Michelle Obama (Montena).

Michelle Robinson nació en el lado sur de Chicago. A pesar de sus humildes orígenes, llegaría a ser Michelle Obama, la inspiradora y poderosa primera dama de Estados Unidos. Junto con su marido, Barack Obama, elegido el cuadragésimo cuarto presidente, serían la primera familia negra en la Casa Blanca.

Michelle es ejemplo de que, con perseverancia y esfuerzo, no hay límites; de origen humilde, llegó a estudiar en la Universidad de Princeton y, más adelante, se graduó en derecho en Harvard. La vida le cambió por completo cuando su marido, Barack Obama, llegó a la presidencia de los Estados Unidos y ella tuvo que aprender a conjugar su faceta de mujer trabajadora, esposa y madre con la de Primera Dama.

Este es un relato honesto y fascinante de la vida de Michelle Obama dirigido a jóvenes lectores a quienes ella pregunta: “¿Quién eres, y qué quieres llegar a ser?”.

2. Cómo salir del club de los fracasados, de Regina Carrott (Grijalbo).

Todos tenemos retos y todos hemos fracasado alguna vez. Regina Carrot, influencer y motivadora mexicana, no es la excepción. Para llegar a la cima y cumplir sus sueños, ella tuvo que caerse muchas veces, tal cual se cae un boxeador sobre la lona del ring. Lo importante es que aprendió a levantarse.

En este libro, basado en sus experiencias personales y profesionales, Regina nos invita a descubrir nuestro espíritu de combate. Como la coach que es, nos entrena para sobreponernos a los momentos difíciles y seguir soñando, luchando y ganando. Para triunfar es preciso fracasar primero. Y aprender de los fracasos es hacerse más fuerte. Cada caída no es un fracaso, es el impulso para llegar a la cima.

3. El arte de cuidarte, de Gio Zarrari (Vergara).

Si existiese un manual avalado que incluyera las mejores herramientas para mantener la armonía y alejar los problemas y el dolor de tu vida, ¿qué harías para conseguirlo?

Sonríe porque este manual existe y lo tienes ahora entre tus manos: Si trabajas en ti, seguro que con él tendrás una vida más sana y feliz.

Este libro te ayudará a alcanzar la mejor versión de ti mismo. Con él aprenderás cómo funciona el dolor y cómo este puede activar el cambio en tu vida.

Respaldado por la ciencia y basado en la experiencia del propio autor, El arte de cuidarte te muestra las acciones simples y efectivas que puedes llevar a cabo en tu día a día para mantener alejados los conflictos emocionales, empezar a cuidarte y diseñar la vida que siempre has deseado.

4. Su último día, de Shari Lapena (Suma de Letras).

Stephanie y Patrick se están adaptando todavía a su nueva vida tras el nacimiento de las gemelas. Los bebés no les dan respiro, pero hay algo de lo que Stephanie está segura: ahora tiene todo lo que siempre había soñado. Entonces aparece Erica, una mujer del pasado de Patrick que lanza una escalofriante acusación: su primera esposa no murió en un accidente, fue asesinada. Él insiste en que es inocente, en que todo no es más que un intento de chantaje. Pero Erica sabe cosas sobre su marido que hacen que Stephanie comience a hacerse preguntas. ¿Es Erica la convincente mentirosa que Patrick asegura que es? ¿O ha cometido Stephanie un terrible error?

5. Tierra americana, de Jeanine Cummins (Ediciones B).

Lydia Quijano Pérez vive en Acapulco, México, donde regenta una librería. Tiene un hijo de ocho años, Luca, el amor de su vida, y un maravilloso esposo que es periodista. Y aunque la situación en Acapulco comienza a agrietarse debido a los cárteles de la droga, Lydia lleva una vida confortable.

Un día llega un hombre a la librería y compra cuatro libros, entre los que se encuentran dos de las obras favoritas de Lydia, que pensaba que nunca se iban a vender. Javier es erudito y encantador. Lo que Lydia no sabe es que es también el jefe del nuevo cártel que se ha apoderado de la ciudad. Cuando el esposo de Lydia publica un revelador artículo sobre Javier en el periódico local, la vida de Lydia y su familia cambiará para siempre.

Forzados a huir y convertidos en migrantes, Lydia y Luca pronto se encuentran a kilómetros de su cómoda existencia. Viajan en La Bestia, nombre con el que se conocen los trenes que se dirigen hacia Estados Unidos, el único lugar donde Javier no podrá encontrarlos. Cuando se unen a las innumerables personas que intentan llegar al norte, Lydia se da cuenta de que todos huyen de algo. Pero ¿hacia qué huyen exactamente?

6. Memorias de Idhún II, de Laura Gallego (Montena).

Memorias de Idhún es la exitosa trilogía de fantasía juvenil de por Laura Gallego, compuesta por La resistencia, Tríada y Panteón. Acompaña a Jack, Victoria y los demás en la aventura más grande de sus vidas, en una lucha por salvar a los idhunitas del gobierno de Ashran el Nigromante y los sheks, las temibles serpientes aladas.

La noticia de la llegada de Jack y Victoria corre como la pólvora entre los idhunitas contrarios a la tiranía de Ashran el Nigromante. Crecen así las esperanzas de que la ansiada profecía se cumpla y el mundo de Idhún sea liberado. Sin embargo, ¿asumirán los protagonistas su papel? ¿Es realmente Kirtash un aliado? ¿Cuál será el próximo movimiento de Ashran y los sheks?

7. El flamenco calvo y los cazadores de aves, de Amalia Low (B de BLOK)

Un par de cazadores de aves se han propuesto crear un aviario con especies exóticas y en vías de extinción. Al oír sus terribles planes, dos pequeñas tángaras van en busca del único ser capaz de detenerlos: el flamenco calvo, gran maestro del disfraz. ¿Podrá salvar a las tángaras, la oropéndola, el hocofaisán, el loro orejiamarillo, el cacique candela, y otras especies más?

Amalia Low es una de las autoras preferidas de los niños. Sus historias irreverentes, con ilustraciones coloridas y personajes memorables como Tito y Pepita la han convertido ya en un referente de la literatura infantil colombiana.

8. Isadora Moon se mete en un lío, de Harriet Muncaster (Alfaguara Infantil-Juvenil)

Isadora Moon es especial porque es diferente.

Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Cuando llega el día de «Trae tu mascota al colegio» Isadora quiere llevar a Pinky, pero su prima mayor Mirabelle tiene un plan mejor...

¿Por qué no llevar un dragón? ¿Qué podría salir mal?

Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una heroína única, «Isadora Moon» es una encantadora y divertida serie de lecturas ideal para jóvenes lectores que quieren flores y purpurina, pero a los que también les atrae el mundo misterioso de los vampiros.