Linda Palma protagoniza la portada de la nueva edición de la Revista Cromos

Vida con estilo es compartir la historia de la periodista que lucha contra la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica de la que poco se habla. Su testimonio y muchos temas más se pueden leer a partir del lunes 24 de agosto.

En sus 104 años de historia, la revista fundada por los caucanos Santiago Valencia y Abelardo Arboleda en 1916 sigue documentando relatos inspiradores. Ahora el turno es para Linda Palma, una mujer a la que un día la esclerosis múltiple tocó su puerta.

Contra todos los pronósticos, la periodista de Show Caracol venció a un fantasma que auguraba los peores presagios. Al principio, los médicos la condenaron a vivir con el 70% de la movilidad. Ella supo contradecirlos y hoy su vida es un ejemplo para las personas que enfrentan esta dura enfermedad.

El testimonio de Linda Palma inspira en tiempo de pandemia. Cuando empezó la cuarentena, imaginábamos que el encierro duraría poco. Llevamos casi seis meses de vida restringida, convencidos de que el resto del años estaremos esperando, con algo de resignación, una solución que nos permita retomar lentamente los días de antes.

Las consecuencias de la nueva normalidad empiezan a asomarse. Nos preocupamos por la persona que vemos en el espejo y por nuestros seres queridos. Sin embargo, cuando conocemos historias como la de Linda Palma, entendemos que no hay obstáculo grande que nos quite la esperanza.

El lector de Cromos descubrirá que los retos pueden convertirse en maestros. En el caso de Linda Palma, la enfermedad le enseñó a vivir el presente. “Ahora creo que la enfermedad fue un regalo para mí. Dios me dijo: ‘Tienes que parar y ver lo realmente importante’”, nos dijo. “Entonces empecé a conectarme con lo que me gusta a mí. Dejé de azotarme para cumplir con las expectativas de otros. Fue un despertar. Yo no notaba el velo que me cubría y soy tan terca que lo tenía que aprender así”.

A su relato se suman otros personajes que hacen de esta entrega un llamado a no bajar los brazos. Su equipo de redacción entrevistó a Fernando Ruiz -el ministro de salud-, un hombre con vena de investigador que le tocó jugar el partido más difícil. También abordaron los peligros del trabajo en casa, la transición hacia el vegetarianismo y, en su columna de opinión, el médico Santiago Rojas escribe sobre los beneficios del ayuno intermitente.

