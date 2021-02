10 consejos para estimular la creatividad de tus hijos

La facultad de crear es primordial para un buen desarrollo integral de los niños, y para que crezcan como seres autónomos tanto en su manera de pensar como de actuar.

Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Henry Ford, Nikola Tesla, Wolfang Amadeus Mozart o Steve Jobs, entre muchos otros, se han destacado a lo largo de la historia por su capacidad de proponer ideas novedosas que se ha transformado en hechos concretos y reales.

Pero las huellas que han dejado en diversos campos y áreas, gracias a su poder de creación e innovación, no surgieron de la nada. Asumieron retos que lograron sacar adelante con inteligencia, pero también con perseverancia, valentía, dedicación y mucha creatividad.

Precisamente, basándose en estos ejemplos, es necesario que en casa le ayudes a tu hijo a desarrollar la creatividad, una facultad que bien encaminada le permitirá ser independiente en pensamiento y acción, discernir mejor las cosas, adaptarse a diversos ambientes y situaciones, potenciar sus habilidades y destrezas, tener en alta su autoestima, actuar con libertad pero con responsabilidad y asimilar adecuadamente dificultades cotidianas y resolverlas con criterio, entre tantos beneficios.

“Es imprescindible estimular la creatividad en los niños porque los procesos creativos desarrollan la capacidad de independencia en la acción, la estrategia y el pensamiento. Y ser creativo tiene que ver con su capacidad para gestionar soluciones y realizar propuestas novedosas para resolver problemas o generar formas nuevas de hacer las cosas”, destaca Bárbara Lee Rojas, psicopedagoga especializada en procesos de aprendizaje.

De la construcción de una casa con agua y arena, la composición de una pieza musical con palos, tarros y botellas, o el diseño de un viaje a Marte en una escoba, pueden manifestarse grandes ideas. Por tal razón, permítele a tu hijo que vuele con su imaginación lo más lejos posible y acompáñalo en este proceso fomentando su creatividad. A continuación te comentamos de qué manera.

Provéelo de herramientas. Dale espacio para que tenga por donde desplazarse y explorar a sus anchas, pero también materiales variados con los que pueda plasmar todas sus ideas: tableros, carteleras, murales, plastilina, tizas, acuarelas, colores, pinceles, baldes, juegos de armar, en fin… Asegúrate de que tanto el lugar como los implementos le brinden total seguridad.

Abre espacios para el juego. Por más actividades que tenga tu pequeño, el juego es primordial en su diario vivir, y una gran oportunidad para inventar historias, crear personajes o diseñar objetos, siempre divirtiéndose y con el florecimiento de su imaginación.

Aproxímalo a las artes. La lectura, la música o el teatro, entre otras expresiones, permiten que tu hijo experimente y produzca múltiples historias, aventuras, cuentos, etc. En palabras de Bárbara Rojas, “el arte también es una forma de estimular la creatividad del niño. Puede contársele una historia, un cuento, una canción, una poesía… y pedirle que interprete mediante un dibujo, una escultura o una melodía, por ejemplo, aquel sentimiento o pensamiento que deriva de lo escuchado o visto”.

Dale libertad. No organices su jornada ni planees sus actividades estrictamente. Deja que explore, experimente, cree y exponga emociones, sentimientos y pensamientos, sin restringirle temas, propuestas, áreas de su gusto, tiempo, colores, etc., siempre y cuando no pongan en riesgo su integridad ni bienestar.

No desprecies sus ideas. Aunque algunas te parezcan absurdas, ridículas o risibles, permite que las desarrolle, o dile por qué no las puede realizar y trata de ayudarlo para que las encamine mejor, pero sin burlarte de él ni de sus posibles creaciones.

Llévalo a lugares donde pueda aprender. El hogar, el centro educativo o la interacción con amigos no son las únicas opciones que tiene tu hijo para darle rienda suelta a su imaginación. Museos, bibliotecas, exposiciones científicas, espectáculos o cine, por citar unos ejemplos, son otras posibilidades que pueden abrirle su mente a nuevas experiencias e ideas.

No lo clasifiques. “Tú mejor debes pintar”, “Sé que te va a encantar la ciencia”, y expresiones similares, pueden cohibir a tu hijo para ensayar otras alternativas que le gusten más, que lo hagan feliz y con las que desarrolle mejor su capacidad de inventiva. Es esencial que sienta pasión por lo que hace y que pueda divertirse para entender, aprender y crear.

Respáldalo. Saber que cuenta con tu apoyo irrestricto y sin necesidad de presionarlo, es fundamental para que pueda actuar con libertad, exteriorizar todo su poder de ingenio e incrementar su confianza y autoestima. Pero además es importante que lo acompañes y que muestres interés en lo que hace, formulándole preguntas o escuchando con atención lo que te comenta.

Permite que se equivoque. Para la psicopedagoga Rojas, “la experiencia es el resultado de enfrentar aciertos y errores que conduzcan a mejores prácticas. Cuando nos equivocamos ocurre algo maravilloso porque se nos revela la oportunidad de mejorar, replantear y corregir. Es un proceso o procedimiento para conducirnos al éxito, y visto así, fracasar es un paso hacia el logro”. De allí la necesidad de dejarlo experimentar y errar para que pueda aprender de sus errores.

No limites su curiosidad. Es una característica normal de los niños por su deseo de explorar, observar, conocer y aprender, y tú debes respaldar esa intención resolviendo sus inquietudes y motivándolo para que él mismo investigue, encuentre respuestas y proponga opciones.