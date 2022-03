Ante la caída de Greeicy Rendón en embarazo, ¿qué riesgos sufre el bebé? Foto: GettyImages

La anécdota la contó la artista caleña de una manera jocosa para los asistentes a un evento, en el que agradeció que no le pasó nada durante ese impase. Su pareja, Mike Bahía fue uno de los más sorprendidos con el relato de Greeicy.

La artista comentó: “Yo creo que está de moda caerse en el escenario, me caí ahora”, relató la cantante, quien le preguntó a sus seguidores si se habían percatado del hecho. “Tremendo totazo que me di allá. Dios es precioso y está cuidándome, entré a cambiarme y me pregunté ¿qué acaba de pasar? (...) Pero qué lindo, no pasó nada, pero me caí”, relató la artista.

El ginecólogo y obstetra de la Universidad del Bosque, el Dr., Rafael Duque Ramírez en entrevista con la Revista Cromos nos comentó que le ocurre al bebé si la madre sufre una caída.

¿Qué pasa si estoy embarazada y sufro una caída?

Depende de cómo sea la caída, desde donde, a qué velocidad y en que parte reciba el golpe. Sucede igual que si fuera una mujer no embarazada, el peligro radica si se golpea el abdomen o si la caída fue de tal gravedad que puso en peligro su vida. Cómo golpes en la cabeza o heridas sangrantes.

¿Le puede pasar algo al bebé?

Si se golpea el abdomen hay que preocuparse, sin embargo, los fetos están dentro de una bolsa con líquido amniótico que los protege de los golpes en esta región. Pero, si la presión intrauterina es muy severa, se puede romper la fuente e iniciar un trabajo de parto, se puede desprender la placenta y presentar hemorragia o producirse un aborto si el trauma se da en etapas tempranas del embarazo.

¿Qué tipo de golpes no debe recibir la madre?

En general ninguno, sin embargo, aquellos que sean en el abdomen deberán ser evaluados con ecografía para mirar la integridad feto- placentaria y corroborar la cantidad de líquido amniótico.

¿Cómo proteger el vientre de la madre de los golpes?

No hay un armazón o dispositivo diseñado para este fin, se sugiere según el tiempo de embarazo hacer ciertas restricciones en la actividad física a realizar por la madre, sobre todo aquellas que puedan predisponerla a caídas.

¿Cuándo acudir a urgencias después de una caída?

Siempre que la madre el golpe le genere preocupación, pero se debe tener especial cuidado, si presenta salida de líquido o sangrado por la vagina, dolor abdominal intenso o disminución de los movimientos fetales.