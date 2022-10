Cinco señales de que tu hijo necesita terapia de lenguaje

Como papás, a medida que crecen nuestros hijos, hay muchas cosas que podrían llegar a alarmarnos, para saber si están teniendo un desarrollo normal o si requieren algún tipo de apoyo. Por otra parte, hay otras señales que podríamos estar pasando por alto al no ser tan evidentes.

Una de estas áreas es el desarrollo del lenguaje, ya que cada niño es diferente y cualquier demora en sus procesos lingüísticos podríamos sentir que son normales, para no caer en la comparación con otros pequeños de su edad.

Y, si bien es cierto que cada niño empieza a hablar en un momento distinto y lo hace a su manera, sí hay algunas señales de que es necesario acudir a un profesional que brinde apoyo con terapia de lenguaje.

La terapia de lenguaje consiste en emplear técnicas y ejercicios bien pensados que le permitirán al niño dos cosas: primero, expresar sus pensamientos de manera clara y, segundo, poder comprender lo que le dicen.

La licenciada en comunicación humana y terapista de lenguaje Abigail Borunda explica cuáles son las 5 señales principales para saber si tu hijo necesita terapia lingüística.

Señales de que tu hijo necesita terapia de lenguaje

1. No imita

Una de las actitudes naturales desde que los niños son aún muy bebés es la tendencia a imitar conductas como saludar con la mano, lanzar besos, “cantar”, etc.

Si pasan los meses y tu bebé parece no mostrar interés en repetir los gestos que le enseñas, debes empezar a prestar atención.

2. No le es necesario comunicarse

Lo normal es que desde los primeros meses tu bebé intente comunicarse contigo con señas o gestos y, posteriormente, con palabras. Si notas que tu hijo parece “no necesitar” comunicarse contigo, podría estar necesitando apoyo de lenguaje.

3. Parece que no escucha

Si no atiende a tu llamado, no presta atención a lo que le dices, ni sigue instrucciones sencillas, podría requerir apoyo médico, sea por problemas auditivos o por necesidades especiales en su desarrollo lingüístico.

4. Tiene más de un año y no ha empezado a hablar

Este es uno de los factores más “ambiguos” para los papás, ya que mucho se ha hablado sobre no comparar y no presionar a los bebés si no han empezado a hablar ya que cada niño es distinto.

Es cierto que cada niño podría tener sus primeras palabras a una edad diferente, en general los especialistas afirman que esto debe suceder antes de cumplirse el primer año, de lo contrario, es hora de acudir con el pediatra, para evaluar qué está sucediendo.

5. Tiene 2 años y no usa más de 50 palabras

No es necesario que te sientes a contar la cantidad de palabras que usa tu hijo, pero es fácil notar que su vocabulario es muy limitado, por lo que le cuesta completar oraciones. Si cumple 2 años y sigues notando que sus palabras son limitadas, es la quinta señal de que posiblemente es hora de acudir a terapia de lenguaje.