¿Cómo proteger y hablarles a nuestros hijos sobre el coronavirus?

Yenny Bejarano

Para el especialista, en el caso de los niños, ellos presentarán síntomas muy leves, pero los padres deben saber muy bien en qué casos deben acudir a urgencias con sus hijos y en cuáles no, con el fin de no congestionar los servicios de urgencias del país. “Lo que nos debe preocupar es el caso del niño o niña que presente 72 horas con fiebre o que tenga algún signo de alarma”. Los signos de alarma que deben detectar los padres son los siguientes:

-Vómito

-Que no reciba nada de comida ni líquido

-Dificultad para respirar (respira agitado)

-Bajo de ánimo

-Deposición con sangre

-Estados de irritabilidad

-Muy pálido o morado

Según Bayona, de cada 10 niños con la infección, 8 a 9 no tendrán síntomas o serán muy leve, se presentará: tos, mocos, dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre, síntomas habituales de una gripa. “Pero en el caso que un niño tenga fiebre por tres días y además presente signos de dificultad respiratoria, debe acudir de inmediato a urgencias”, comentó el especialista.

Por otro lado, si el niño presenta fiebre pero no está asociado con otros signos de alarma, puede manejarlo en casa con abundantes líquidos (agua, suero oral o leche materna), acetaminofén (paracetamol) y lavado nasal si hay alguna obstrucción. En el caso de los bebés menores de dos meses, los padres deben estar pendientes de que el bebé no presenta fiebre mayor de 38 grados o temperatura menor a 36 y constatar que no presente un color amarillo en su piel, de lo contrario debe acudir de imediato a urgencias, aún más, en este tipo de casos.

Enséñale a tus hijos

Para el pediátra Miguel Bayona es importante enseñarles el lavado de manos, como una medida pedagógica y de prevención para no contagiarnos con el coronavirus. También deben quedarse en casa, no salir a parques, ni a piscina, ni a centros comerciales, ni de paseo. Es importante que si alguien tiene síntomas respiratorios en casa, esa persona debe usar tapabocas todo el tiempo. Los padres deben suministrarle una buena alimentación, sobretodo el consumo de frutas, verduras y abundante líquido. “Se debe limpiar y desinfectar la casa, sobre todo lo que tocamos más frecuentemente, como las perillas de las puertas, controles remotos, celulares, mesas, sillas entre otros objetos”.

¿Cómo debemos enseñarle a nuestros hijos sobre el coronavirus?

Con honestidad y cariño. Decirles que es una enfermedad que se transmite de persona a persona por un virus, como un ‘bicho muy pequeño’ parecido al de la gripa, pero como es nuevo, nos puede enfermar, por eso necesitamos cuidarnos más, y que en ese cuidado, es importante por tanto, el lavado de manos, mantenernos en la casa, y cuidarnos entre todos. Los padres pueden consultar varias guías ilustradas que hayan disponibles en Internet sobre el tema del coronavirus, de esa manera los pequeños se animarán a conocer más sobre la pandemia en este tiempo de cuarentena.

