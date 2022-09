Consejos para ordenar el armario de los niños

Organizar un armario infantil desde ceros puede ser un gran reto, más aún si vas a diseñarlo para su fabricación sobre medidas. Es muy importante que pienses bien en el mecanismo que usarás para que el orden dure y que fácilmente encuentren todo lo necesario.

Por eso, reunimos algunos de los consejos de organización de Houzz, plataforma especializada en la renovación del hogar, para que puedas diseñar y ordenar un armario infantil de la mejor manera.

Adapta el armario a la medida de la ropa de tus hijos

El primer punto para tener en cuenta al diseñar un armario y elegir qué colocar en cada sección es el tamaño de la ropa del niño, para que puedas sacarle provecho realmente.

Además, debes elegir detalles versátiles que puedas readaptar sin mucho esfuerzo cuando tu hijo crezca. Por ejemplo, puedes adaptar el closet con dos barras para colgar en el mismo espacio y que luego puedas retirar si es necesario.

Aprovecha bien las barras

Al tener la posibilidad de poner más barras para colgar la ropa en ganchos, tendrás mucho más espacio. Utiliza la barra superior para camisetas, camisas, etcétera y al tenerlas acomodadas, revisa si tienes espacio para más barras debajo.

Ten cuidado con los vestidos y petos que suelen colgar más al ser largos. Recuerda que no es necesario que la distancia entre barras y el techo o el suelo del armario sea la misma, sino que la medida la defines tú de acuerdo con lo que necesites para aprovechar mejor el espacio disponible.

Desocupa el armario y clasifica la ropa

Para iniciar un proyecto, es fundamental tener el lienzo en blanco, por esto, si quieres reorganizar o colocar toda la ropa por primera vez, saca todo para poder visualizar el espacio vacío.

Clasifica todas las prendas de tu hijo sobre la cama y así podrás saber exactamente cuánta ropa hay y de qué tipo.

Cajones y zapateros

Si vas a diseñar tu armario para hacerlo sobre medidas, contempla la posibilidad de incluir en el diseño cajones o un zapatero interior. Aunque esto no es indispensable, podría facilitarte la vida.

Si no los tienes en el mismo armario, asegúrate de que estén accesibles a los niños en altura y uso para que fomentes su autonomía, así podrán coger su ropa interior o su calzado y también guardarlo cuando esté limpio o deje de usarlo.

Ganchos y separadores

Utiliza ganchos infantiles, que sean lo más compactos posibles. No uses ganchos de adulto, ya que, al ser muy grandes para las prendas, podrían forzarla y hacer que se ceda, además de que podría ser estéticamente no muy agradable.

Puedes usar separadores entre los ganchos o dentro de los cajones para que se conserve durante más tiempo el orden, en donde todo estará clasificado y será más fácil mantenerlo.

Hazlos partícipes

Si tus hijos ya tienen cierta autonomía, inclúyelos en el proceso de organización del armario, así sabrán dónde está cada clase de prenda y se sentirán responsables del orden porque ya son “mayores”. Además, este es un consejo muy útil para reforzar su autoestima, ya que les estás dando el mensaje de que son personas capaces.

Incluirlos en este proceso también podría aportar grandes ideas de acuerdo con sus necesidades, como incluir un espacio o gancho especial para colocar su mochila, un perchero o un burro compacto para que se les facilite mantener el armario más ordenado.