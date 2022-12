La maternidad y paternidad es hermosa, pero tiene sus detallitos retadores que, por momentos, pueden llegar a ser frustrantes. Pero tranquilo, todo esto se puede trabajar, con paciencia y empatía.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: Tres señales de alarma en el desarrollo de tu hijo

Posiblemente has estado en el escenario de pedirles a tus hijos que hagan algo, a la distancia, desde otra habitación y los niños, que están inmersos en su mundo de juego y fantasía, no responden o sentimos que deciden no hacer caso. Pareciera que deliberadamente nos ignoran, cuándo simplemente ni registraron lo que les decimos.

¿Por qué los niños no hacen caso?

Crianza: 6 consejos para que tu hijo te escuche y te haga caso Foto: Getty Images

“Ten en cuenta que para que tus hijos/as te escuchen y hagan caso, primero tienen que “atender” y también “entender” lo que les pides. Por lo tanto, para que el mensaje sea efectivo y se cumpla, es clave cómo conectamos con ellos/ellas y cómo lo comunicamos”, explica Liliana Gómez, especialista en crianza infantil.

La licenciada afirma que es importante la claridad del lenguaje que utilizamos y la forma en que lo hacemos, para poder tener el resultado que queremos.

Recomendado: Los niños necesitan 12 abrazos diarios para crecer felices

Al principio, no siempre es fácil enseñar nuevos hábitos y requiere de mucha paciencia para llevar un aprendizaje continuo. “Con una comunicación efectiva, amabilidad y firmeza verás resultados positivos a través del tiempo. Los niños logran aprender a ser colaboradores y responsables de sus tareas”, afirma la especialista.

6 consejos para que tu hijo haga caso

1. Asegúrate de que te están escuchando y atienden a tu instrucción

Una buena técnica para asegurarte es tocarle, conectar y para hablarle, ponerte a su altura estableciendo contacto visual. Luego de conseguir su atención pedir lo que quieras que hagan tus hijos.

Muchas veces gritamos a la distancia diciéndoles lo que queremos que hagan. No nos responden, no hacen caso. Seamos efectivos en enseñar los hábitos que deseamos que afiancen.

2. Dile lo que quieres que haga y explícale el por qué

Dile de forma clara y concreta lo que quieres que haga. Al entender mejor lo que le pides y por qué es necesaria su colaboración, será más fácil que respondan de forma positiva.

Demos el ejemplo, pidamos “Por favor” y digámosles “Gracias” cuando hagan lo pedido.

Te puede interesar leer: Así puedes enseñar a tu hijo a ayudar en los quehaceres del hogar

3. Muéstrale la conducta que deseas que haga

Los niños pequeños aprenden a realizar conductas copiando las nuestras. Mostrémosles cómo se hace lo que le estamos pidiendo que haga. De a poco irán logrando más autonomía en las conductas o hábitos enseñados.

4. Valora, reconoce y alienta su colaboración.

El reconocimiento y el alentar es fundamental en la adquisición de nuevas conductas y hábitos. Si le mostramos a nuestro hijo que lo que hizo estuvo muy bien, que valoramos su colaboración, es muy probable que lo repita en el futuro.

5. Toma en cuenta las distracciones y repite lo que quieres enseñar.

A los niños pequeños les llama la atención cualquier cosa, así que no es que te ignoran a propósito, simplemente dejan de escuchar por enfocarse en otra cosa. Hay que repetir y mostrar varias veces hasta que internalicen el hábito.

Lee también: ¿Qué tipos de crianza hay? Descubre qué clase de padre eres

6. Construye tus frases en positivo.

Las palabras que usamos son importantes para transmitir lo que queremos que hagan. Es más efectivo y claro para niños pedir algo de forma positiva y evitar el uso del “NO” de manera excesiva. Por ejemplo, en vez de “No tires tus juguetes porque se pueden romper”, dile “Cuida tus juguetes así puedes jugar más tiempo con ellos”