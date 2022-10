Depresión posparto: estos fueron los síntomas que presentó Kylie Jenner

La modelo y empresaria Kylie Jenner se sinceró sobre un duro episodio que vivió hace algunos meses, tras el nacimiento de su hijo menor, y la realidad que viven muchas mujeres tras dar a luz: pasar por depresión posparto.

En ‘The Kardashians’, serie de Hulu, Kylie abrió su corazón sobre lo difícil que fueron las primeras semanas luego de que naciera su segundo bebé. La menor del clan Kardashian confesó que lloró diariamente durante tres semanas luego de dar a luz a su hijo menor, del que aún no se ha revelado el nombre.

Estos fueron los síntomas que presentó Kylie Jenner en su depresión posparto

Durante el episodio, la empresaria habla con una de sus hermanas mayores, Kendall Jenner, sobre lo duro que fue afrontar por segunda vez la maternidad, explicando que, aunque sabía que “debía ser feliz”, no era eso lo que sentía. “Acabo de tener un bebé, pero lloré sin parar durante tres semanas continuas”.

Esta no es la primera ocasión en que Kylie se sincera con sus seguidores sobre este tema, ya que es algo que también había lidiado (aunque en dimensiones menores) con el nacimiento de su primera hija.

Con esta foto se anunció el nacimiento del segundo hijo de Kylie Jenner. Foto: Instagram

Además, hace un par de meses reveló que su recuperación física también ha sido compleja, ya que seguía teniendo mucho dolor después del parto: “4 meses de posparto. He estado lidiando con toneladas de dolor de espalda y de rodilla esta vez, así que ralentiza mis entrenamientos”, contó a través de sus historias de Instagram.

“Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más difícil que con mi hija. No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura. Solo quería volver a mi día a día contándolo porque creo que otras mamás que están pasando por lo mismo en este momento pueden buscar en Internet y ver que parece mucho más fácil para otras personas, y se sienten presionadas, pero no ha sido fácil para mí”, confesó la empresaria.

El hijo menor de Kylie Jenner y Travis Scott nació el pasado 2 de febrero, pero hasta el momento no se han decidido por un nombre (o al menos, han decidido no hacerlo público). Inicialmente se habló de que Kylie y Travis le habían puesto Wolf, pero rectificaron unas semanas más tarde, afirmando que ese nombre “no era para él”.

Hasta el momento tampoco se han dado a conocer fotos del pequeño, excepto por la imagen de su pie que compartió la mamá para anunciar su nacimiento y unos días después, sus piecitos sobre el abdomen de Kylie.