El embarazo: en la novena semana pasearás en una montaña rusa emocional

Redacción Cromos

El bebé, que hasta ahora tiene el tamaño de una almendra, hará que te sientas más irritable y sensible que nunca.

Por estos días es posible que te desconozcas. Que reacciones con ira ante los problemas cotidianos. Que un comentario de tu pareja te ponga existencial y escéptica del futuro. Que respondas con ocho piedras en la mano, cuando alguien de la oficina te haga una consulta inofensiva. O que te ataques a llorar cuando se haga realidad la historia de amor de la telenovela de la temporada. Sí, las hormonas siguen de fiesta y la placenta aún no está del todo preparada para empezar a reemplazarte. Así que ten paciencia. Respira, reflexiona antes de contestar, discúlpate por los gritos que se te escaparon y trata de entender de dónde vienen tus emociones. Alrededor de la semana 10 los cambios de ánimo repentinos empiezan a desaparecer y solo volverán al final del embarazo.

La fatiga seguramente continúa. No luches contra ella, es normal: estás trabajando horas extra para desarrollar la placenta que ayudará a que lleves de manera más eficiente nutrientes al bebé.

Todavía no se ve la panza. Y no hay afán. Tal vez quieras sentirte realmente embarazada y lucir esa barriga en la que hospedas a alguien que sientes como un extraterrestre, pero ya tendrás un buen tiempo para exhibirla (tiempo en el que empezarás a sentir que a veces incomoda, así que aprovecha que aún puedes usar gran parte de tu ropa y que amarrarte los zapatos no es un desafío).

Es probable, sin embargo, que ya sientas el abdomen un poco más tenso y firme. ¡Es lo mínimo! En este momento el tamaño de tu útero se ha duplicado y quizás ya has ganado peso. Algunas mujeres aumentan hasta dos kilos y medio en el primer trimestre. Otras, por el contrario, adelgazan por cuenta de las náuseas y la aversión a ciertos alimentos.

El bebé

¡Las partecitas del bebé están listas! Sus riñones, su hígado, su cerebro y sus pulmones empiezan a funcionar y ahora solo falta que crezcan. Sus ojos están casi lo suficientemente desarrollados para ver, pero sus párpados permanecen cerrados y seguirán así por otros cuatro meses. También están listos los dedos de sus pies, los huesos de sus brazos y los ligamentos que permiten que se doblen sus codos para golpear la panza y recordarte que tienes una personita ahí adentro. Las válvulas y las cavidades cardiacas trabajan a toda máquina, así que si no pudiste oír su corazón antes, es posible que ahora sí lo logres con la ayuda de tu obstetra.

