El embarazo: en la semana 16 podrías sentir al bebé

Redacción Cromos

Piensas que sentirás un pie que se clava en la mitad de la panza, pero es poco probable que eso pase. El bebé apenas mide once centímetros y su fuerza es proporcional a su tamaño. Por ahora solo tiene la energía suficiente para nadar en el útero y rozar las paredes que lo rodean, así que no sentirás un golpe, sino una especie de cosquilleo, como si hubieran abierto una champaña en tu interior y hubieran liberado su contenido burbujeante. Por esta razón, es muy posible que te lo pierdas si no estás muy pendiente de todas esas pequeñas señales que te manda el cuerpo

Vale la pena decir, además, que aquellas mujeres que sienten al bebé durante esta semana por lo general no son primerizas. Si es tu primer hijo puede que tengas que esperar unas tres o cuatro semanas más, porque todavía te quedará difícil identificar si es una patada o si es indigestión. Pero si lo sientes, ¡disfrútalo! Por fin podrás sentirte realmente embarazada, ya que hasta ahora el bebé ha sido, sobre todo, una idea que revolotea etérea en tu cabeza. Esas burbujas lo hacen tangible, efectivamente algo crece ahí adentro.

Por otra parte, el creciente flujo de sangre que corre por tu cuerpo puede producirte estreñimiento o venas varicosas. En estos días, también, podría empezar a dolerte la espalda, en la medida en que tu centro de gravedad va cambiando y estirándote hacia delante. Para manejar esos dolores que te pueden acompañar durante todo el embarazo, los especialistas recomiendan que compres una almohada especial que te permitirá aliviar el dolor y sentirte más cómoda en las noches. Así mismo, vale la pena que consigas una faja que soporte tu barriga y tu espalda, y que agregues clases de yoga o pilates a tu rutina.

El bebé

Sus orejas se han ido desarrollando y es muy probable que en este punto ya logre oírte. Puedes ponerle música para que empiece a disfrutar de las buenas cosas que le esperan en el mundo. Sus ojos, aunque todavía están cerrados, han madurado y ya pueden detectar luz a través de tu panza. Cada vez está más grande, pero, en comparación con lo que llegará a crecer, ahora es pequeñito y pesa 100 gramos.

