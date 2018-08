El embarazo: en la semana 19 pueden aparecer manchas en la piel

Hay embarazos luminosos y otros que no lo son tanto. Algunas mujeres brillan, su piel se ve más lozana y su pelo se fortalece. Otras, por el contrario, se ven ojerosas, cansadas, su pelo se pone grasoso y su piel se llena de acné o de manchas. Todo hace parte de esa montaña rusa de tener un hijo y es completamente normal. Lo clave es asumir esas transformaciones del cuerpo con tranquilidad, sin angustias, y con la certeza de que son síntomas pasajeros. En unos cuantos meses todo volverá a ser como antes.

En la semana 19, por cuenta del estrógeno y la progesterona, la piel se puede oscurecer. Tranquila: volverá a la normalidad después del parto, cuando los niveles de hormonas disminuyan. En esta medida, no es un problema, pero sí es molesto; por lo tanto, para minimizar las manchas, los médicos recomiendan que uses protector todos los días –incluso la luz del computador puede ser perjudicial– y que trates de evitar el sol.

El oscurecimiento de la piel puede ocurrir en la cara, pero también en algunas cicatrices y, especialmente, en los pezones. Se dice que esto pasa para que el bebé, con sus nuevos ojitos, detecte más fácilmente dónde debe poner su boca para comer.

También puedes estar sintiendo dolor en la cadera. Para moderarlo, es útil dormir con una almohada entre las piernas y ubicarse de medio lado, en lugar de boca arriba, para aliviar la presión. El tamaño de la barriga será más incómodo con el paso de los días, así que será bueno recurrir a cojines, cobijas y hasta toallas dobladas para que encuentres posiciones que te ayuden a dormir bien, tanto el bebé como tú lo necesitan.

El crecimiento de la panza también podría dejar estrías. Para evitarlas, intente usar crema humectante. Son maravillosas las que contienen manteca de cacao, ya que mantienen la piel hidratada durante todo el día. También es ideal mantener un estilo de vida activo en el que se incluya una rutina de ejercicios apta para el embarazo, ya que esto favorece la elasticidad de la piel a medida que el bebé crece.

El bebé

Las áreas del cerebro que controlan los sentidos cada día están más desarrolladas. Su pelo, tímido, empieza a aparecer, y su coordinación mejora a medida que pasan los minutos, ya que las neuronas están haciendo conexiones con los músculos para permitirle tener control de sus brazos y sus piernas.

Su piel se cubre de una capa aceitosa que humecta la piel y la protege del líquido amniótico. Así mismo, ayudará en el viaje del bebé a través del canal vaginal. En este momento, tu hijo mide más o menos lo mismo que un pepino cohombro.

