El embarazo: en la semana 20 conocerás el sexo del bebé

Redacción Cromos

Es posible que lleves meses pensando en nombres. Probablemente en este momento aún no tengas uno decidido. Es difícil definirlo sin verle la carita y aclarar cuál le va mejor. Pero esta semana al menos podrás saber si es niño o niña y la lista de opciones podrá reducirse a la mitad. Eso que arrancó como una idea, cada día se siente más real en tu panza, así que tendrás más ganas de decidir si será Martina, Sofía, Lucas o Martín. El nombre empezará a darle personalidad, ayudará a que dejes de sentir que llevas una extraterrestre en la barriga.

Ya en la mitad del embarazo, verás todos los días cómo crece el bebé. En ese proceso de crecimiento, será clave el consumo de hierro, que se encuentra en las carnes rojas, los productos de soya, las uvas pasas y los vegetales. En esta semana y las que vienen, te darás cuenta de que tus uñas se endurecen y tu pelo se vuelve más fuerte y grueso. Puede que, incluso, lo veas crecer en lugares donde antes no existía. No te asustes, es completamente normal y desaparecerá después del parto. Vale la pena tener en cuenta, no obstante, que algunas mujeres sí cuentan que la textura de su pelo cambió para siempre después del embarazo.

A medida que crece la panza, es posible que tengas más problemas para dormir, principalmente porque será más difícil encontrar una posición cómoda. No tengas de miedo de moverte todo lo que sea necesario hasta dar con la ubicación perfecta; al final, siempre se encuentra y sentirás un alivio que se parece mucho a la felicidad. Como transportas dos cuerpos va a ser muy importante que puedas descansar.

Como tu útero también se expande, puede que sientas presión en tus pulmones y falta de aliento. Trata de mantenerte activa, eso ayudará a que oxigenes tu cuerpo y el del bebé.

El bebé

Si la bebé es una niña, ya tiene siete millones de huevos en sus ovarios. Si es un niño, sus testículos están descendiendo de su abdomen. Por estos días sigue en prácticas de respiración, inhalando líquido amniótico. En su cara, se ven con mayor claridad sus labios, sus pestañas y sus cejas. A partir de este momento, el médico ya no lo mide de la cabeza a la cola, sino de la cabeza a los pies, ya que se ha estirado y ya no está apretujado como una ranita.

Te puede interesar

El embarazo: en la semana 15 llega la hora de comprar ropa de maternidad

El embarazo: en la semana 16 podrías sentir al bebé

El embarazo: en la semana 17 empezarás a tener sueños raros

El embarazo: en la semana 18 querrás comer como un elefante

El embarazo: en la semana 19 pueden aparecer manchas en la piel

Fuentes

Ovia Health

Irina Burd et al. "Amniotic fluid." U.S National Library of Medicine. MedlinePlus, Web.

Lexi Krock. "Fertility Throughout Life." Nova, Web.

"Hair changes." March of Dimes.

"Shortness of breath." March of Dimes.

"Differentiation of the gonads." Embryology. Human Embryology, n.d. Web.

"Increasing Iron in Your Diet During Pregnancy." Cleveland Clinic. Web.