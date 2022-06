¿Es normal que se me caiga el pelo después del parto?

Así como notas que en el embarazo tu pelo empezó a crecer más de lo normal, después del parto podría caerse Foto: Getty Images

En las semanas posteriores al parto, las mamás empiezan a notar algunas cosas que están cambiando en su cuerpo. Algunos de esos cambios no son tan agradables, como la caída del pelo.

Muchas mujeres llegan a asociar la caída del pelo con dar el pecho, por eso, es común que se pregunten “¿es normal? ¿por qué se me cae el pelo?”. Aquí te respondemos y te damos algunos consejos para fortalecer el cabello.

La caída del pelo después del parto

En muchas mujeres, tras el embarazo, inicia la caída del pelo en un proceso de “muda post-parto”, renovando el cabello. Esto comienza alrededor de 2 o 3 meses después de dar a luz.

Esa caída intensa del cabello puede durar algunas semanas o incluso meses, por lo que parece ser algo alarmante, sin embargo, es normal en la gran mayoría de madres, por lo que no es necesario preocuparse.

¿Por qué se cae el pelo tras el parto?

Durante el embarazo, el cuerpo atraviesa muchos cambios hormonales, especialmente en las hormonas sexuales. En los 9 meses, los cambios estimularán el crecimiento del cabello, haciendo incluso que el volumen de tu pelo aumente notablemente. Por esto, es normal que en el embarazo tu cabello se vea más abundante, largo y brillante.

Al finalizar el embarazo también llegan muchos cambios y los niveles de las hormonas sexuales empiezan a normalizarse. Por esto, muchos de los pelos que aparecieron en el embarazo entran en “reposo”, es decir, dejan de crecer y después se caen.

La cantidad de pelo que pierdas dependerá de cuánto te creció el cabello durante el embarazo: las madres a las que les creció mucho más de lo normal perderán más cantidad en los primeros meses.

No te alarmes, la caída de cabello se empieza a normalizar cuando entre 6 y 12 meses después del parto.

¿Qué puedo hacer ante esa caída de pelo?

Ya que la caída de pelo después del parto no es un problema de salud, sino un indicador normal de la estabilización de tu cuerpo entonces no requiere tratamiento y finaliza sola. Por esto, no debes preocuparte; es muy poco probable que sufras alopecia.

Sin embargo, si consideras que la caída del pelo es extrema o ves que está tardando mucho en volver a la normalidad, acude a tu médico, para que te ayude a encontrar otras posibles causas y el tratamiento preciso contra la caída de pelo post-parto.

¿Cómo evitar la caída del pelo después del parto?

Es muy difícil evitar por completo la caída del pelo, ya que es parte del proceso normal que está viviendo tu cuerpo. Muchas madres optan por cortarse el cabello y cambiar de peinado.

Este es un gran tip ya que, además de ayudar a disimular la caída del cabello, el pelo corto puede ser más cómodo para los primeros meses de maternidad, ya que las mamás tienen menos tiempo libre para cuidarse el cabello y a los bebés les encanta halar el cabello.

Sin embargo, muchas mamás no están dispuestas a renunciar a su pelo largo, por lo tanto, seguir una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable te ayudará a mantener un pelo fuerte y sano para reducir al máximo la caída.

¿Es verdad que dar el pecho provoca caída del cabello?

Existe un mito muy común que dice que la caída del cabello se produce por culpa de empezar a dar pecho. Sin embargo, amamantar no está relacionado con esta caída. La pérdida de cabello se produce debido a los cambios hormonales durante y después del parto.

¿Cómo fortalecer el cabello?

Después de desmentir la creencia de que amamantar hace caer el pelo, dejar de dar pecho no ayudará, pero sí puedes intentar fortalecer tu cabello. Estos son algunos tips que pueden servirte:

- Usa champú y acondicionador de buena calidad que sea adecuado a tu tipo de pelo y cuero cabelludo

- Cepilla el cabello con cuidado

- Utiliza un cepillo que no tire del cabello

- En última instancia, consulta a un médico por si necesitas suplementos vitamínicos, minerales o proteicos