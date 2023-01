Evaluna reveló cuáles fueron las primeras palabras de Índigo

En el 2022, Camilo y Evaluna fueron una de las parejas de famosos que se estrenaron como papás, con la llegada de la pequeña Índigo, en el mes de abril, llenando de alegría a la familia Montaner y todos sus seguidores.

Hasta la fecha, los cantantes han manifestado su deseo de mantener a toda costa la privacidad de su bebé, por lo que ni siquiera han presentado formalmente su rostro en redes sociales o medios de comunicación, dejando como decisión de Índigo si desea ser una figura pública o no.

Sin embargo, algunos detalles sutiles se han revelado con el paso de los meses, junto a fotos de algunas partes de su cuerpo como sus piecitos o manitas.

Primeras palabras de Índigo

A través de su cuenta de Instagram, Evaluna, hija del cantante Ricardo Montaner, reveló las primeras palabras que aprendió a decir Índigo.

En el post, la cantante recopiló varias fotografías de diferentes momentos vividos durante el 2022, incluyendo nuevos detalles de su maternidad, su relación con su familia en este nuevo proceso y las palabras que ya dice su hija, que tan solo tiene 9 meses.

Evaluna Montaner señaló que las primeras palabras de la pequeña fueron “mamá, papá, tres, teta, bebé, hola y bye bye”. Según contó, Índigo también aprendió durante el año que recién terminó a gatear y a aplaudir.

Además, en esta publicación también contó que durante el 2022 fortaleció la relación con su madre, así como con su esposo Camilo, nacieron más bebés aparte de Índigo en su familia, y, profesionalmente hablando, estuvo nominada a los Grammy Latinos.

“Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo. Me sentí más cerca de mi familia y amigos. Me leí 12 libros desde agosto hasta hoy (más de lo que había leído en toda mi vida)”, prosiguió Evaluna.

“Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer”, reveló Evaluna.

La venezolana concluyó el post afirmando que espera que este 2023 que recién está comenzando le traiga, a ella y su familia, “retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más Dios y más amor para compartir con todos”.

