Fotos: así fue la evolución de Greeicy Rendón desde el momento de su embarazo

Después de estar varios años alejada de la pantalla chica, la caleña reveló a través de sus redes sociales detalles de la producción que protagonizará. Foto: Instagram

Los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres este 21 abril. Mike fue el encargado de dar la noticia a través de su red social de Instagram con esta bella postal y este mensaje:

Puedes leer: ¡Nació! Esta es la primera foto del bebé de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

“A partir de hoy dejamos huella compañera @greeicy 👣 Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE! TE AMO SIEMPRE!”

Aún se desconoce el nombre y el sexo del bebé, pero se pudo confirmar que el primogénito o primogénita de los artistas nació este jueves 21 de abril en Medellín.

La pareja fue hermética al anunciar a la prensa y sus seguidores el embarazo de la artista. Pero fue el padre de la cantante, Luis Alberto Rendón con un mensaje al programa ‘Buen día Colombia’ la noticia de que sería abuelo:

“Hay muchas cosas que se están dando a la luz. Yo creo que la vida lo sorprende a uno. Dios nos ha dado unas bendiciones muy grandes y yo creo que esta es una gran bendición también de ver que detrás de esa gran familia que se está formando”, comentó Mike.

“Va a venir una gran persona, un buen ser que va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas y no porque sea mi hija, ni mi yerno, pero yo creo que son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes, entonces me siento orgulloso de eso. Yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos”, aseguró el padre de Greeicy.

Fotos: la evolución de Greeicy Rendón desde el momento de su embarazo

La cantante confirmó su embarazo con una emotiva canción junto al padre de su hijo, Mike Bahía. La pareja realizó el anuncio a pocos días de terminar el 2021, el pasado 23 de diciembre a través de su canción ‘Att: Amor’. En el videoclip los artistas dejaron ver a sus seguidores la ‘pancita’ de embarazo de Greeicy y así confirmar la feliz noticia.

Puedes leer: Ante la caída de Greeicy Rendón en embarazo, ¿qué riesgos sufre el bebé?

Greeicy Rendón comentó a través de sus historias de Instagram, que luego de hacer el anunció su pancita creció más como si el bebé estuviera esperando la noticia.

“Estar desconectada me conecta con un montón de cosas que me recuerdan quien soy 🌼 Pero eso no significa que si has hecho parte de mi vida no te esté pensando por estos días”, comentó la artista.

A principios del mes de enero, la cantante Greeicy Rendón publicó esta fotografía en su cuenta de Instagram con este mensaje: “Al parecer es verdad que las mejores cosas llegan cuando tienen que llegar” Y luego agregó: “Últimamente las cosas no salen como planeo pero salen mejor de lo que esperaba 🦋.

A través de sus publicaciones la artista caleña hizo alarde de su cuerpo en todo momento:

“No importaaaaaaa! Disfrute su cuerpo”, fue el mensaje de la artista famosa por sus canciones: “Más fuerte” “Los consejos”.

“Tener este momento creativo en nuestra ciudad Cali fue precioso. Fue recordar cuando éramos solo niños y soñábamos con tantas cosas que no teníamos ni idea si solo quedarían en nuestras cabezas”, escribió Greeicy en esta postal.

Greeicy también despertó asombro en sus seguidores por la manera en que bailaba y disfrutaba de sus movimientos hasta unos días antes del parto:

Estas eran algunas rutinas que realizó la artista:

Puedes leer: Bailar como Greeicy Rendón en el embarazo, ¿ayuda o afecta el parto?

Leer también: Madres y trabajo: cómo trabajar junto a los hijos y no entrar en colapso