Halloween: ¿Cómo hacer disfraces de reciclaje para niños?

Si tu hijo quiere un disfraz único para esta noche de Halloween, no te preocupes, no tiene porque salirte muy costoso. En la actualidad, muchos papás optan por la recursividad, para no afectar el bolsillo ni caer en el consumismo innecesario.

Primero, puedes intentar darle un nuevo aire a disfraces que hayan usado en años pasados, combinándolos con ropa del guardarropa de tu hijo o haciendo todas las modificaciones que desees.

La otra alternativa, más ecológica, es crear los disfraces, del diseño que quieras, con materiales de reciclaje. Solo tendrás que echar mano de tu creatividad, silicona y todos los elementos a los que les veas un potencial de un nuevo uso.

Como inspiración, te traemos 5 ideas de disfraces con reciclaje, para que puedas crear el atuendo de tus hijos para este 31 de octubre.

5 disfraces con reciclaje para niños

1. Dinosaurio

Si buscas una opción sencilla, tierna y unisex, tenemos la opción perfecta. Los dinosaurios se han convertido en una de las criaturas preferidas de los más pequeños, tanto niños como niñas.

Para este bello disfraz solo necesitarás cajas de cartón, papel de periódico, tijeras y colbón.

2. Mariposa

Esta es una bella opción tanto para bebés como para niñas un poco más grandes, que quizá no se sienten tan identificadas por las caricaturas actuales.

Con este disfraz existen montones de opciones para embellecer y darle su toque personal. Nosotros te compartimos la base para que le des rienda suelta a tu imaginación.

3. Astronauta

La mayoría de los niños en algún momento de su vida han soñado con poder ir al espacio y convertirse en un astronauta reconocido.

Para este disfraz unisex necesitarás papel periódico, una bomba, colbón, un par de botellas, cartón y pintura.

4. Araña

Este disfraz es la alternativa perfecta para echar mano de un par de prendas del closet de tu bebé y conseguir un resultado sencillamente espectacular.

Haz una tierna arañita con ropa que ya tienes en tu casa, unos ojos locos, limpiapipas y silicona. El resultado será genial.

5. Brujita

Este es uno de los mayores clásicos de disfraces de Halloween para niñas. Ya que los accesorios lo son todo, haz tu propio sombrero embrujado, junto a su escobita y su tutú para quedar terroríficamente bella.