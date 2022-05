Historias de vida: el retrato de una luchadora

Martha Lucía Reyes, ejemplo de lucha por salir adelante, junto a sus hijos Foto: Cortesía Martha Lucía Reyes

Las ganas de terminar su carrera universitaria mueven montañas. Martha Lucía no se amilana frente a los compromisos. El amor por sus hijos es el motor para continuar con su formación superior. Después de alistar a Isabella y a Matías, se va para su trabajo en la Fundación Universitaria Compensar, en la que también estudia mercadeo y publicidad.

Martha Lucía Reyes, una mujer que inspira

Todos los días, después de su jornada laboral, en la noche, luego de revisar las tareas de los niños y de atender los temas propios de la casa, se esfuerza para formarse a nivel profesional. De 9:00 p.m. a 1:00 a.m. saca un espacio para estudiar en la modalidad virtual.

“Me defino como una mujer guerrera, soñadora, luchadora y que no le ha tocado nada fácil, que tampoco se deja vencer por las adversidades. Me siento muy fortalecida de tener la familia que tengo, los hijos que tengo, porque me esfuerzo para que ellos sean unas grandes personas”, dice Martha Lucía.

Tiene un sueño: graduarse, porque siempre ha querido tener un título y darles ejemplo a sus hijos. En el futuro se proyecta como una profesional integral, que nunca bajará los brazos. “Aunque me costó mucho retomar el estudio, hoy por hoy, y ya en la mitad, me siento ganadora y quiero especializarme, adicional a sacar la profesional me quiero especializar y quiero tener una estabilidad laboral importante”, sostiene la estudiante de la Fundación Universitaria Compensar.