¡Insólito! Una mujer descubrió que estaba embarazada por su reloj inteligente

Los relojes inteligentes tienen funciones que buscan ayudarnos en el día a día. Algunas de estas características están relacionadas con la salud. Un ejemplo es la medición de la frecuencia cardíaca, que además permite llevar un control de las variaciones en los últimos días.

Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el embarazo? A través de la plataforma Reddit se contó la particular historia de cómo se enteró de que estaba embarazada por un simple indicador de su reloj.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: Depresión posparto: estos fueron los síntomas que presentó Kylie Jenner

Así se dio cuenta una mujer que estaba embarazada usando su reloj inteligente

Una mujer de 34 años relató que al pasar varios días notó que había una leve variación en los registros de su frecuencia cardíaca, lo que le llevó a descubrir que estaba embarazada.

“Apple Watch detectó una frecuencia cardíaca en reposo más alta durante 15 días. Empecé a investigar por qué y resultó que estaba recién embarazada…”

Una mujer de 34 años relató que al pasar varios días notó que había una leve variación en los registros de su frecuencia cardíaca, lo que le llevó a descubrir que estaba embarazada.

Explica que actualmente le es muy difícil reconocer que está embarazada por síntomas físicos, ya que está dándole el pecho a su hijo de 18 meses y no ha tenido su menstruación después del parto. Dar lactancia materna exclusiva puede hacerte permanecer indefinidamente sin la regla, ya que la prolactina por la succión del bebé inhibe la de ovulación mientras está amamantando.

Por esto, si llegaras a quedar embarazada no podrás saberlo, ya que el síntoma más evidente, la falta de menstruación, ya era algo que venía sucediendo. Sumado a esto, muchos otros síntomas físicos se pueden confundir con un resfriado o estragos del post parto.

Te puede interesar leer: Las cinco técnicas de crianza que usan William y Kate para educar a sus hijos

Según cuenta esta mujer, el reloj inteligente se lo avisó. Había notado que su frecuencia cardíaca estando en reposo aumentó ligeramente a lo largo de dos semanas con respecto a los indicadores anteriores, “aproximadamente de 57 a 72″ pulsaciones.

Anteriormente había leído que era normal que la frecuencia cardiaca de la madre empezara a cambiar al comienzo del embarazo, por lo que empezó a sospechar. Al hacerse la prueba de embarazo, efectivamente dio positivo.

¿La frecuencia cardíaca puede predecir el embarazo?

El cuerpo de la mujer experimenta grandes cambios cuando inicia el embarazo; uno de ellos son los cambios cardiovasculares por el aumento del volumen sanguíneo para albergar al bebé.

La frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones del corazón por minuto. El valor promedio de pulsaciones normales en los adultos es de 60 a 100 por minuto (estando en reposo) y dentro de este rango también debe estar la frecuencia de una mujer, esté o no embarazada.

Es verdad que la frecuencia cardíaca de las mujeres aumenta en el embarazo, de manera gradual a lo largo de la gestación y en las últimas semanas del embarazo puede aumentar unas 10 o 20 pulsaciones.

Recomendado: ¿Cómo afecta el uso de Tik Tok en el cerebro de los niños?

¡Los relojes inteligentes no son pruebas de embarazo!

Si bien es cierto que la frecuencia cardíaca puede tener una leve variación en el embarazo, pero no siempre es así en todas las mujeres, ya que depende de muchos factores como su edad, su peso, hábitos de vida, etc. Además, un aumento en la frecuencia cardíaca puede estar ligado a diversos factores que no tengan que ver con esperar a un bebé.

Por esto, si notas una variación en tu frecuencia cardíaca en tu reloj inteligente y consideras que podrías estar embarazada, lo más fiable es realizar un test de embarazo que lo confirme, antes de convencerte de un indicador independiente.