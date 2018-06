Las mujeres con tejido mamario denso corren mayor riesgo de cáncer de mama

-Agencia Europa Press

Investigadores que usan mediciones automáticas de densidad mamaria han encontrado que las mujeres con tejido de mama mamográficamente denso (mayor cantidad de tejido conectivo y glandular y no mucho del graso), tienen índices de recuperación y biopsias más altos y mayores probabilidades de detección por cribado e intervalos de cáncer de mama, según un nuevo estudio de Noruega publicado en la edición digital de 'Radiology'. El estudio apoya las mediciones automatizadas como un estándar futuro para garantizar la clasificación objetiva de la densidad mamaria para el cribado del cáncer de mama.

Estudios previos han demostrado que las mujeres con senos mamográficamente densos corren un mayor riesgo de cáncer de mama y cánceres perdidos que aquellas con mamas no densas, en parte porque la superposición de tejido mamario denso en las mamografías produce un efecto de enmascaramiento que hace que algunos cánceres no se detecten.

Sin embargo, la mayoría de esos estudios se basó en evaluaciones subjetivas de la densidad, más comúnmente, la interpretación subjetiva del radiólogo utilizando el Sistema de Información y Generación de Informes de Imágenes del Seno del Colegio Americano de Radiología (BI-RADS, por sus siglas en inglés). Este enfoque introduce la posible variabilidad del lector de mamografías en la categorización de la densidad, dice el investigador principal del estudio, Solveig Hofvind, del Registro de Cáncer de Noruega en Oslo.

Para el nuevo estudio, el doctor Hofvind y sus colegas usaron software automatizado para ayudar a clasificar la densidad mamográfica en 107.949 mujeres de 50 a 69 años de edad de 'BreastScreen Norway', un programa nacional que ofrece a las mujeres un examen cada dos años. Los investigadores analizaron un total de 307.015 exámenes de detección digital que tuvieron lugar entre 2007 y 2015.

El software automatizado clasificó los senos como densos en el 28 por ciento de los exámenes de detección. Las tasas de cáncer detectado en el cribado fueron de 6,7 por 1.000 exámenes para mujeres con tejido mamario denso y de 5,5 para mujeres con mamas no densas. El cáncer de mama interválico o el cáncer de mama detectado entre los exámenes de detección, generalmente a través de la palpación, fue de 2,8 por 1.000 en el grupo de tejido mamario denso y de 1,2 en las mujeres con tejido no denso.

Mayores tasas de biopsia y recuerdo

La tasa de recuerdo, o tasa a la que las mujeres son llamadas para un examen adicional basado en hallazgos mamográficos sospechosos, fue del 3,6 por ciento para las mujeres con mamas densas, en comparación con el 2,7 por ciento en las mujeres con mamas no densas. La tasa de biopsia de 1,4 por ciento en el grupo de senos densos fue mayor que la tasa de 1,1 por ciento para las mujeres en la categoría no densa.

"Las probabilidades de cáncer de mama detectado por intervalos y cribado fueron sustancialmente mayores para las mujeres con mamografías densas frente a las mamas grasas en 'BreastScreen Norway --dice el doctor Hofvind--. También encontramos tasas sustancialmente más altas de recuerdos y biopsias en mujeres con tejido de mama mamográficamente denso".

La sensibilidad mamográfica para detectar cáncer de mama fue solo del 71 por ciento para las mujeres con mamas densas, en comparación con el 82 por ciento para las mujeres con mamas no densas. Los cánceres detectados en el cribado fueron más avanzados entre las mujeres en el grupo de tejido mamario denso. El diámetro tumoral promedio para cánceres detectados en el cribado fue de 16,6 mm (mm) en el grupo de mamas densas, en comparación con 15,1 mm para el grupo no denso. La enfermedad positiva a los ganglios linfáticos se encontró en el 24 por ciento de las mujeres con mamas densas, en comparación con el 18 por ciento en las mujeres con mamas no densas.

Los resultados agregan otra pieza al rompecabezas de los protocolos de detección para mujeres con mamas densas. La doctora Hofvind señala que más de la mitad de los estados en Estados Unidos han promulgado legislación sobre la densidad mamaria y algunos estados exigen que las mujeres estén informadas sobre la densidad mamaria o que podrían ser beneficiosas las imágenes adicionales. Sin embargo, ninguna de las principales sociedades u organizaciones dedicadas al cuidado de la salud recomienda el examen complementario para mujeres con mamas densas, y se necesita más investigación antes de realizar cambios generalizados.

"Necesitamos estudios bien planificados y de alta calidad que puedan brindar evidencia sobre la relación costo-beneficio de exámenes de detección más frecuentes, otras herramientas de detección como tomosíntesis y/o el uso de herramientas de detección adicionales como resonancia magnética y ultrasonido para mujeres con mamas densas --dice--. Además, necesitamos estudios sobre herramientas de medición automatizadas para la densidad mamográfica para garantizar su validez".

Mientras tanto, según Hofvind, los hallazgos ayudarán a informar cómo la categorización de la densidad volumétrica automatizada cambiará el rendimiento y los resultados de las pruebas de detección basadas en la población a través de un método de medición de la densidad mamaria más objetivo.