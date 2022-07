5 mitos sobre la leche materna

Desde el momento del nacimiento de los bebés, la leche materna es el mejor alimento que podrán recibir, por lo que se recomienda que sea el único alimento que consuman durante sus primeros meses de vida.

La Organización Mundial de la Salud, recomienda que los bebés tengan alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros 6 meses de vida de los pequeños y posteriormente se complemente con otras comidas, sin dejar de recibir lactancia materna.

La leche materna no solo aporta los nutrientes, vitaminas, proteínas y grasas que necesita el bebé para su correcto desarrollo físico y cognitivo, sino que también fortalece su sistema inmunitario, ya que tiene anticuerpos que protegen al bebé de infecciones virales y bacterianas.

Sin embargo, a pesar de que está demostrado científicamente que la lactancia materna es muy positiva, hay algunos mitos a su alrededor que preocupa a las madres, llevando incluso a que algunas decidan abandonarla y cambiarla por leche de formula.

Aquí desmentiremos 5 de los mitos más comunes en torno a la leche materna, para que resuelvas tus dudas y continúes con la lactancia.

Mitos de la leche materna

1. La leche materna no es suficiente

Nuestros cuerpos están diseñados perfectamente por lo que, tras el nacimiento, estará preparado para proporcionar alimento a nuestro bebé. La leche materna es la mejor opción para un bebé, ya que cubre todas sus necesidades. No es necesario sumarle suplementos u otros alimentos para darles nutrientes o vitaminas, ya que todo lo reciben de tu leche.

2. La leche materna es casi agua

La leche materna con el paso de los meses varía su composición a lo largo de la crianza para adaptarse a las necesidades nutricionales del niño y también dentro de la misma toma. Es normal que notes que la leche cuando tu bebé empieza a tomar tenga una consistencia más líquida, mientras que al final parecerá más grasosa. Lo mismo sucederá si te extraes leche, que verás diferentes consistencias.

3. No produzco suficiente leche

Existen diferentes motivos por los que una mujer sienta que la leche que produce no es suficiente. Lo primordial es saber que el pecho produce leche de acuerdo con la demanda del bebé, siempre y cuando la postura de succión esté bien y el bebé esté haciendo la cantidad de tomas adecuadas para su edad.

Generalmente, este sentimiento de producir muy poco se da al medirnos basadas en la cantidad de leche que sale usando un sacaleches, pero suele ser menor que la leche disponible para el bebé y que él puede sacar. No te preocupes si con succionador no sale mucha, siempre que tu bebé esté alimentándose sin problema.

4. Mi bebé queda con hambre si solo le doy leche

Los bebés durante los primeros meses piden pecho o tetero cada vez que sienten hambre, así que puedes tranquilizarte al saber que cada vez que tu bebé quiera comer, te lo hará saber.

La solución en caso de que tu bebé quede con hambre no es darle leche artificial, sino más leche materna.

5. No puedo comer ciertos alimentos porque cambia la composición de la leche materna

Algunos alimentos que coma la mamá sí darán más sabor a la leche materna que otros, por ejemplo, los espárragos o el ajo. Sin embargo, esto no significa que la madre no deba consumirlos, ya que no alteran su composición nutricional. La madre debe seguir una dieta equilibrada y variada, sin limitarse por temor a cambiar la leche.