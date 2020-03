Lo más reciente sobre el coronavirus en los bebés y los niños pequeños

Redacción Cromos

La información que tenemos sobre el virus cambia cada minuto. Mucho se ha descubierto, pero aún queda mucho por saber. Hasta hace poco, el consenso era que los niños que se contagiaban de Covid-19 no tenían síntomas graves. Incluso se tuvo la teoría de que muchos de ellos nunca presentaban síntomas. “Es cierto que los niños son asintomáticos o tienen una infección muy leve”, le dijo al New York Times Raina MacIntyre, epidemióloga de la Universidad del Sur de Gales en Australia, que ha estudiado en detalle la manera en la que el coronavirus se ha expandido.

Los casos en niños eran tan raros, que esta epidemia se comparó con otras en las que los menores de edad contagiados tampoco desarrollaron síntomas, como fue el caso del Mers en Arabia Saudita o el Sars en Corea del Sur. Y todos estos datos tranquilizaron tanto a los padres, que muchos pensaron que sus hijos eran inmunes y que, por lo tanto, sacarlos un rato al parque no tendría consecuencias serias.

Hoy, no obstante, un nuevo estudio publicado en Pediatrics explica que, aunque la mayoría de los niños no se enferman tanto como los adultos, sí se han presentado casos severos en los más pequeños. Aunque la información ya ha sido revisada y aprobada para ver la luz, el estudio presentado no es la entrega final, pero han decidido publicarlo anticipadamente por la importancia de su contenido. Los científicos detrás de la investigación son Steven L. Zeichner (cabeza de la división de enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Virginia) y Andrea T. Cruz (especialista en medicina de emergencias pediátricas de la Escuela de Medicina Baylor de Houston), y están muy interesados en que el mundo sepa que los niños no son inmunes. No quieren generar pánico, al fin y al cabo el 90% de los niños presentan síntomas moderados, pero necesitan que los padres actúen de manera proactiva, que no se confíen.

Ver El embarazo y el parto en tiempos de coronavirus

Es decir: nada de escaparse al parque durante la cuarentena, ni de ir a jugar con un vecino, ni de encontrarse con amigos que viven cerca y tienen hijos. De acuerdo con las estadísticas, el 6% de los niños con coronavirus llegan a tener una enfermedad severa o crítica, y esos riesgos crecen en los más pequeños. El estudio, que analizó datos de China, explica que solo el 4% de los niños entre los 6 y los 15 años mostraban síntomas graves, pero que en los menores de 5 esa cifra llegaba a 7% y en los menores de un año alcanzaba el 11%. En los adultos es el 18% aproximadamente.

Los investigadores, no obstante, aclaran que se necesita más investigación para entender la enfermedad en los niños, ya que, de todas formas, el hecho de que los menores de edad sean menos vulnerables que los adultos puede ser relevante para detener la diseminación del virus y para asegurar que los bebés estén seguros. Algunos especialistas consideran que, por ejemplo, los niños suelen comer bien, descansan lo suficiente y hacen mucho ejercicio, lo cual no se aplica en los adultos. “Los más jóvenes, los más saludables, son capaces de combatir la enfermedad”, explicó Krys Johnson, epidemióloga de la Universidad Temple en Filadelfia. En ese sentido, los adultos suelen ser más frágiles porque es probable que tengan otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, cardiopatías…

Ver Cómo trabajar con niños en casa

En resumen: la ciencia no quiere alarmar, pero no quiere que los padres se confíen. La información que se había dado hasta ahora ha aumentado el riesgo de que, con los niños, no se sigan con juicio las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ni de los gobiernos. Los pequeños, especialmente aquellos menores de 5 años, deben mantener la distancia y verse con conocidos a través de Facetime.

Es difícil mantener a los niños en cuarentena, pero va a ser lo mejor para ellos y para aquellos que los rodean, en particular sus abuelos. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que ellos no son cautelosos a la hora de coger objetos, no se lavan las manos con paciencia y cuidado, y tampoco se aguantan los tapabocas.