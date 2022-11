Manchado en el embarazo: estas son sus principales causas y riesgos

Durante los primeros meses del embarazo algunas mujeres pasan por sangrados pequeños, que pueden confundirse con la menstruación, pero tienen explicaciones distintas a lo largo de la gestación.

Este es un síntoma muy común y, a la vez, una de las alertas de que debes vigilar tu salud y la de tu bebé, para identificar cualquier anormalidad o si tienes un embarazo de alto riesgo, para que tomes las precauciones necesarias.

El manchado o sangrado en el embarazo hace referencia a cualquier flujo de sangre de la vagina, pero que debe ser considerado para entender su origen. Se estima que 1 de cada 4 mujeres presenta sangrado vaginal en algún momento durante su embarazo. El sangrado es más común en los primeros 3 meses (primer trimestre), especialmente con gemelos.

Causas del manchado en el embarazo

Se puede notar una pequeña cantidad de manchado o sangrado leve de 10 a 14 días después de la concepción. Este manchado lo provoca el óvulo fertilizado cuando se adhiere al revestimiento del útero. Suponiendo que es ligero y no dura mucho, este hallazgo a menudo no es nada por lo que deba preocuparse.

Durante los 3 primeros meses, el sangrado vaginal puede ser una señal de aborto espontáneo o embarazo ectópico, por lo que debes acudir con tu doctor o eps inmediatamente.

Durante los meses 4 a 9, el sangrado puede ser un signo de:

La placenta separándose de la pared interior del útero antes de que el bebé nazca (desprendimiento prematuro de placenta)

Aborto espontáneo

La placenta está cubriendo toda o parte de la abertura hacia el cuello uterino (placenta previa)

Vasos previos (los vasos sanguíneos del bebé están expuestos a través o cerca de la abertura interna del útero)

Otras posibles causas de sangrado vaginal durante el embarazo:

Neoplasias o pólipos cervicales

Parto prematuro (aparición con sangre)

Embarazo ectópico

Infección en el cuello uterino

Traumatismo al cuello uterino a raíz de relaciones sexuales (pequeña cantidad de sangrado) o examen pélvico reciente

Cuidados en el hogar y tuviste un manchado

Evita las relaciones sexuales hasta que tu doctor te diga que es seguro empezar a tenerlas nuevamente.

Consume solo líquidos si el sangrado y los cólicos son intensos.

Puede que sea necesario disminuir la actividad o estar en reposo total en casa. Tu médico te explicará los cambios de actividad que debas hacer durante algunos días o semanas.

En la mayoría de los casos, no se necesitan medicamentos. Es importante recalcar que no debes tomar ningún medicamento que no haya sido recetado por tu médico.