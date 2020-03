"No salgas, no vale la pena": el pedido una inglesa embarazada contagiada con coronavirus

Redacción Cromos

La británica Karen Mannering está desesperada. En sus 26 semanas de gestación no sabe lo que pasará con su bebé. Desde su cama en el hospital de Herney Bay, en el condado de Kent, hizo un llamado desesperado para que las personas dimensionen los peligros del COVID-19 (También le puede interesar Una madre se las ingenia para celebrar el cumpleaños de su hija en pleno coronavirus).

“Te lo digo ahora, si vas a encontrarte con tus amigos para tomar una cerveza estúpida o dar un paseo porque hay buen clima, vas a llevar esto a casa y vas a matar a alguien”, dijo Karen en Facebook. Su mensaje iba dirigido principalmente a los jóvenes.

“Deja de salir, escucha a Boris Johnson y no salgas, no vale la pena. Me acaban de decir que estoy contagiada y he estado enferma durante dos semanas”, manifestó.

Sus palabras se sienten como un grito desesperado en una isla cuyo primer ministro también padece el virus. Sin saber el futuro de ella y de su hijo, la inglesa remató el video explicando: "he estado en el hospital desde el sábado y hoy es miércoles. Tengo neumonía en ambos pulmones y estoy luchando por mí y mi bebé. No vale la pena salir. Tengo tres hijos en casa y un marido que no puedo ver".

Un estudio publicado en Pediatrics sobre los alcances del nuevo coronavirus explica que se han presentado casos severos en los más pequeños. Aunque la información ya ha sido revisada y aprobada para ver la luz, el estudio presentado no es la entrega final, pero han decidido publicarlo anticipadamente por la importancia de su contenido. Los científicos detrás de la investigación son Steven L. Zeichner y Andrea T. Cruz, y están muy interesados en que el mundo sepa que los niños no son inmunes. No quieren generar pánico, al fin y al cabo el 90% de los niños presentan síntomas moderados, pero necesitan que los padres actúen de manera proactiva, que no se confíen.