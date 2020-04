"¿Podrás ser madre y después seguir en la cima?", la pregunta a la que se enfrentó la futbolista Alex Morgan

Redacción Cromos

Un hijo le cambia la vida a cualquiera, sobre todo si se trata de una de las futbolistas estrella de la selección de Estados Unidos. La delantera Alex Morgan vive la llegada de su primer hijo de una manera muy particular (Le puede interesar Qué perdemos cuando dejamos de vernos y tocarnos).

Recientemente, la californiana lució su embarazo en las páginas de la revista Glamour. En las fotos exclusivas luce un vestido de Carolina Herrera y habla de todo un poco, principalmente de la decisión de ser mamá antes de los Juegos Olímpicos de Tokio que, por la pandemia actual, se pospusieron para 2021.

Luego de ser una de las destacadas del mundial de Francia 2019, en el que su selección venció 2 a 0 a Holanda en la final, Morgan le dio el "sí" a la maternidad acompañada de su pareja Servando Carrasco, que también es futbolista profesional. Parir en abril le permitiría estar en condiciones físicas para competir en junio. “Traté de ver el aplazamiento de Tokio 2020 más desde la perspectiva del equipo, pero no pude evitar pensar en mí misma con todo el estrés que está causando el coronavirus, además de tratar de recuperar la forma en tan poco tiempo. Esa es la mejor decisión para todos los atletas en todos los eventos", manifestó la embajadora de Nike.

En la entrevista, la jugadora del Orlando Pride le respondió a las voces que desconfían de su nivel en las canchas una vez dé a luz: "algunos me dijeron "¿por qué hará algo así ahora, en este momento de su carrera?". No es que las mujeres no puedan hacer ambas cosas, ya que nuestros cuerpos son increíbles, es que el mundo no está preparado para que las mujeres prosperen. Me da hasta miedo hacerlo público. Pero esta es mi vida, mi cuerpo, mi familia... Estaba cansada de los debates absurdos de "¿podrá ser madre y a la vez seguir en la cima?".

Justamente una de sus declaraciones deja muy bien parada a la marca deportiva Nike, de la que es imagen hace varios años. A pesar de que el contrato con la multinacional había finalizado durante su gestación, la norteamericana aseguró que decidieron apoyarla. "Mi contrato con Nike terminó y acabamos de volver a firmar otro por un largo período".

En la revista Glamour habló del miedo de ser mamá en tiempos de emergencia sanitaria. Quería un parto natural, pero el coronavirus llegó para cambiar los planes. "La pandemia me asusta. No me sentiría cómoda si tuviera que parir sin mi esposo. Pero iré a un hospital aún así. Esto ha sido un gran tema de enfado con mi pareja, con mi madre. Me gustaría que fuera natural, sin adormecer mi cuerpo. He pasado por muchas lesiones deportivas y he sufrido mucho dolor, pero nada será comparable con el parto. Siento que, si no experimento eso, nunca sabré realmente de lo que soy capaz", confesó la delantera de 30 años.

Pero no todo es malo. El receso obligatorio de casi todas las ligas del mundo le ha quitado un peso de los hombros: “¿qué pasaría si todavía estuviera embarazada a las 41 semanas, perdiendo siete preciosos días de tiempo de recuperación antes de que necesitara regresar al campo? ¿Qué pasaría si no pudiera obtener el equilibrio de cuidarme a mí misma y cuidar a mi hija correctamente? Ahora, por suerte, no tengo que preocuparme por eso".