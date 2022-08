¿Puedo quedar embarazada durante la lactancia?

Existe una creencia de que después del parto la madre no puede quedar embarazada, ya que aún no menstrúa, por lo que, dicen que durante la lactancia no es posible estar en embarazo nuevamente. ¿Es esto cierto o solo es un mito?

Por más que esta es una afirmación muy popular, son muchas las mujeres que conciben durante este periodo. ¿Por qué pasa esto? ¿Debo cuidarme para no quedar embarazada en el posparto?

Muchas personas tienen la errada idea de que mientras están dando pecho a su bebé, no pueden quedar embarazadas, usando la lactancia como un método anticonceptivo, por lo que es más común de lo que crees que las madres queden embarazadas nuevamente tras superar la dieta.

Esta falsa creencia viene principalmente de que las mujeres tardan varios meses en regular su ciclo menstrual después del parto, por lo que consideran que si no hay periodo no hay riesgo de una nueva concepción.

Aunque en efecto existen menos probabilidades de quedar embarazada durante la lactancia, sí es posible. El nivel de fertilidad de una mujer que hace poco dio a luz es baja, pero no cero.

Menstruación en el postparto

Generalmente, después del parto la mujer puede pasar entre 3 y 8 meses sin tener su período menstrual, tiempo que puede aumentar incluso si da pecho de manera exclusiva prolongadamente.

Sin embargo, la clave es entender que el hecho de que no baje el período no significa que la mujer no esté ovulando. No existe un periodo de tiempo específico entre el nacimiento del bebé hasta la liberación de su primer óvulo posparto (lo que se da antes de que se manifiesta la primera menstruación), por lo que la mujer posiblemente empiece a ovular sin darse cuenta, dejándola desprotegida antes una posible fecundación.

La lactancia disminuye la probabilidad de un embarazo porque el amamantamiento hace que la mujer no tenga tantas hormonas responsables de la ovulación, especialmente si la madre da pecho de forma exclusiva y a demanda, sin límite.

¿Qué pasa si quedo embarazada mientras estoy lactando?

No es necesario que dejes la lactancia si quedas embarazada. El amamantar durante el embarazo es seguro para la madre, el bebé en camino y su hermano mayor.

Una lactancia bien establecida, sumada a una dieta saludable y equilibrada hará que el pecho siga produciendo leche sin que comprometa el crecimiento de los bebés ni la salud de la madre.

La lactancia solo podría llegar a estar contraindicada en casos de embarazos de alto riesgo por amenaza de aborto o parto prematuro.

Síntomas de embarazo durante la lactancia

Ya que el riesgo de quedar embarazada en la lactancia se debe a que en cualquier minuto puedes comenzar a ovular, por lo tanto, a ser fértil nuevamente, es muy probable que si llegaras a estar en embarazo no te des cuenta, ya que la señal más obvia es dejar de menstruar, pero antes tampoco estabas menstruando.

Estos son 3 signos claros para que puedas identificar si estás embarazada durante el periodo de lactancia: