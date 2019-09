¿Puedo quedar embarazada durante la lactancia?

Natalia Roldán Rueda

En una semana mi hijo cumple un año y a mí todavía no me llega la regla. Esto probablemente se debe a que todavía lo amamanto: la succión del bebé aumenta los niveles de prolactina y esta hormona es antagonista de aquellas que producen la ovulación.

El cuerpo es sabio y parece como si se encargara de mandar importantes mensajes al cerebro: “Hace poco tuve un bebé, estoy lactando y mi organismo aún se está recuperando, todavía no está preparado para hospedar otro ser humano”. La cabeza oye con atención, promueve una lactancia exitosa e inhibe la ovulación.

Sin embargo, después del parto, mi obstetra me hizo una aclaración clave: que amamantes y que no te llegue la regla no quiere decir que no puedas quedar embarazada. Por eso, en esa misma cita me recetó anticonceptivos que no afectan la lactancia.

Muchas madres lactantes, no obstante, el ver que no les llega el periodo, tienen relaciones sexuales sin protección, convencidas de que no podrán quedar embarazadas. Por eso es importante entender que usar la lactancia como método anticonceptivo solo es absolutamente seguro si se cumplen las siguientes condiciones:

1. El bebé tiene menos de tres meses

2. A la madre no le llega la regla

3. La lactancia es exclusiva (el bebé solo toma leche materna), a demanda (cada vez que él la pide) y no ocurre que esté más de 6 horas sin succionar en la noche y 4 en el día.

Durante el segundo trimestre de vida del bebé, este método ya no tiene una efectividad del 100%, sino del 98-99%. Estos datos de Alba, asociación de apoyo a la lactancia materna, se sustentan en estudios que han confirmado que las madres que cumplen estos requisitos no tienen la primera regla antes de los 6 meses de posparto, y algunas mantienen la amenorrea hasta pasado el segundo cumpleaños del niño.

Aunque es poco probable que quedemos embarazadas si se cumplen las tres condiciones mencionadas, las cifras indican que entre el 1 y el 11% de las mujeres quedan embarazadas durante el periodo en el que no les llega la regla. Esto se debe a que es muy fácil que esos requisitos no se cumplan a cabalidad.

Es importante tener en cuenta, además, que el método tampoco es tan eficaz si usamos el extractor de leche en lugar de alimentar al bebé directamente del pecho.

Después de que pasan seis meses del parto, cuando empieza la alimentación complementaria, la eficacia anticonceptiva de este método se reduce poco a poco, ya que disminuyen las tomas sustancialmente.