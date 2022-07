¿Puedo tinturarme el cabello si estoy embarazada?

Con la noticia de un embarazo, muchas mujeres se llenan de dudas en diferentes áreas y una muy común está relacionada con el tema estético, ya que el convertirnos en mamá no quiere decir que debemos dejar de lado nuestra propia esencia.

Muchas mamás se preguntan si pueden o no tinturar su cabello, ya que quieren cuidar de su imagen, pero al mismo tiempo no piensan correr ningún riesgo que pueda dañar a su bebé. Por esto existen opiniones encontradas en cuando a si se debería permitir o no.

Aunque muchos médicos recomiendan ser cautelosas con el uso de tintes en el embarazo, no existen motivos de peso o un estudio con base científica comprobada que demuestre que los tintes puedan dañar al feto.

Tinturar o no el cabello durante el embarazo

Existen cientos de estudios en laboratorios químicos en torno al uso de tintes para el cabello, con resultados tan variados, que hace difícil dar un veredicto definitivo sobre si esto debiera hacerse o no.

A lo largo de los años, algunos estudios de laboratorio afirman no haber encontrado ningún daño en diferentes pruebas (incluyendo algunas con roedores) aplicando dosis importantes de un tinte, pero sin que hubiera ningún efecto.

Por otra parte, hay investigaciones que afirman haber encontrado daños cromosómicos en mujeres, no embarazadas, que se han tinturado el cabello, lo que ha despertado la posibilidad de que haya un riesgo para el bebé de una mujer embarazada. Sin embargo, no existe ningún resultado específico en mujeres embarazadas o casos comprobados de un efecto directo.

No existen motivos puntuales para afirmar que los tintes producen defectos de nacimiento o pérdidas del embarazo, ni tampoco podemos afirmar que no existe ni un pequeño riesgo de que llegue a tener un impacto.

Por esto lo importante es ser prudente y la cautelosa. Como medida de precaución, lo más aconsejable es que la mujer espere para tinturar su cabello al menos hasta que hubiera pasado el cuarto mes del embarazo, cuando el bebé ya haya desarrollado sus órganos vitales, cabeza, cuerpo y sus extremidades estén formadas.

Es importante destacar que las fórmulas de los tintes han cambiado positivamente en los últimos años y los procesos químicos dañan mucho menos al pelo, lo que es evidente incluso en el olor.

También es clave y aconsejable que leas la etiqueta de cada producto antes de utilizarlo y si ves algo que te parezca extraño lo puedes comentar con tu médico.

Además, si aun así no te sientes segura de usar los tintes convencionales, hay otras alternativas, como utilizar tintes vegetales, henna, o shampoo con color, sin amoníaco, que tienen un efecto de duración más corta, que se empieza a caer después de unas cuantas lavadas.