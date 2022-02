¿Que es el hardballing en las relaciones de hoy?

El hardballing define expectativas. Foto: Pexels

La generación Z se caracteriza por tener estándares algo diferentes que los millennials y en el mundo de las relaciones no es la excepción.

Te puede interesar leer: ¿Qué es y cómo se usa la psicología inversa?

En el podcast “Paired by the People” de Lakshmi Rengarajan se explica cómo a partir de la pandemia muchos jóvenes han modificado su manera de relacionarse y se ha dado paso al “hardballing”.

El hardballing se refiere a una forma de enfocar las relaciones de manera más clara para evitar confusiones y malentendidos; se trata de ser sinceros y aclarar desde un principio las intenciones y expectativas antes de la primera cita.

Según la creadora del podcast, la baja de velocidad para volver a empezar y encontrar lo que le da sentido a la vida ha dado espacio para ser más claros.

La BBC ha hecho una serie de entrevistas con jóvenes en las que se ha evidenciado un poco de esto. Insisten en que la vida es demasiado corta para tener relaciones ambivalentes y poco definidas.

Se deben definir los “requisitos básicos”

Según una joven entrevistada a quien llaman Mary, es más importante escoger la propia seguridad económica que una relación. “He experimentado muchas situaciones en las que al tipo no le ha gustado mi éxito profesional y ha querido que me encogiera”, le dijo a la BBC. “Él no tenía un trabajo estable y sus ingresos eran erráticos. Nunca volveré a salir con un empresario, digámoslo así, porque no hay seguridad laboral. Crecí en la pobreza y no querría estar nunca en una situación en la que mi pareja no pudiera desarrollar su parte profesional y contribuir financieramente como puedo yo”, explica. Según Mary, hay cuatro requisitos básicos que su pareja debe cumplir: un trabajo seguro, su fe, los valores fundamentales y la importancia de la familia.

Buscar ser más honestos en las expectativas

Para Owen Moore, otro joven entrevistado de 27 años que vive en Washignton, es más importante la honestidad. “Creo que debido a la naturaleza transitoria de la ciudad, ha sido difícil encontrar personas que quieran echar raíces”, le dijo a la BBC. El joven intenta citas por aplicaciones desde la pandemia aunque no le gustan, y quiere poder tener una relación seria pero dice que puede llegar a ser demasiado inapropiado: “Realmente creo en las citas con intención y honestidad. Pero estoy teniendo dificultades en cómo hacerlo sin que sea necesariamente incómodo”.

Juego de relaciones desechables

Nadie quiere que le hagan ghosting, la forma de terminar con las relaciones desapareciendo y sin contacto. “Esto está impulsado por la cultura de las relaciones desechables de la era digital”, dice Lakshmi. Ella afirma que la cultura de citas por aplicación se ha convertido en un juego de quién consigue más, un juego de citas desechables que la gente está buscando contrarrestar con el hardballing: un enfoque más honesto.

Owen afirma: “Hacer citas en un espacio digital ha facilitado que las personas simplemente ignoren o bloqueen a alguien en lugar de tener una conversación incómoda. Existe un temor real de que te quedes atrás porque puede aparecer alguien más emocionante e interesante en cualquier momento”.

Esto hace que no haya una forma de vincularse realmente con nadie. Para Owen, la idea de las citas es construir una conexión y ver si se puede convertir en una relación. Para Lakshimi Rengarajan, la tendencia del “hardballing” se reduce a tener una sensación de control, después de lo que ha sido un par de años turbulentos para muchas personas.

“Es una forma de protegernos”, le dijo a la BBC, “lo cual tiene mucho sentido”.

Es una buena idea definir expectativas, pero también considerar que intentar definir una relación desde un principio no nos va a evitar decepciones a futuro. Sin embargo, tal vez sí nos evite entrar en relaciones que iban a hacernos perder tiempo y que no se alinean con nuestro plan de vida. Además, nos invita a perder el miedo de reconocer que sí queremos una relación, que no buscamos algo casual, una afirmación impopular por estos días. Solamente es importante tener en cuenta que nunca será bueno encasillar a otros en expectativas fijas e inamovibles, y que la vida también nos puede sorprender por el camino con grandes personas que no necesariamente cumplen con todos los puntos en una lista.

Te puede interesar leer: Viagra: la importancia de saber consumir al enemigo de la disfunción