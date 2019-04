Semana 25 de embarazo: el bebé no parará de patear

Redacción Cromos

Los pulmones del chiquito que crece en la panza se desarrollan a mil. Eso significa que cada día está más cerca de estar listo para salir de ahí. Además, como ha producido surfactante, tiene mayores posibilidades de sobrevivir a un parto anticipado.

Su pelo está más grueso y probablemente ya tenga un color; sin embargo, es muy posible que ese tono cambie después del nacimiento. Hay niños que llegan con el pelo oscuro y termina siendo rubio (el color de las cejas son un buen indicador de lo que ocurrirá en su cabeza en el futuro).

Al bebé le encanta su sentido del equilibrio. Ya sabe qué es arriba y qué es abajo, y usa su nuevo talento para rotar e irse ubicando en la posición en la que tendrá que nacer: con la cabeza abajo y los pies arriba.

En este momento mide unos 35 centímetros y pesa 900 gramos.

La mamá

Al acercarte al tercer trimestre llegan otros síntomas incómodos, como gases, estreñimiento y hemorroides. Más de la mitad de las mujeres embarazadas sufren de hemorroides debido a la presión que ejerce el útero sobre las venas del recto. Hacer ejercicios de Kegel con regularidad, no obstante, puede prevenirlas.

Los gases son muy comunes y más difíciles de manejar que en condiciones normales, ya que el embarazo ralentiza el sistema digestivo por el exceso de progesterona. Para muchas mujeres son inevitables, pero tu dieta podría ayudar: evita los fritos, las bebidas gaseosas y la leche. También sirve si estás bien hidratada, comes despacio y masticas varias veces.

Por otro lado, tus hormonas andan de fiesta nuevamente y eso puede hacer que te duela todo el cuerpo. Aunque no hay mucho que puedas hacer para evitarlo, siempre ayuda hacer ejercicio y comer abundantes frutas y verduras.

Es hora de que te empieces a agachar con las rodillas, en lugar de hacerlo con la espalda.

Trata de relajarte todo lo que puedas, toma baños calientes y pídele un masaje a tu pareja. Un embarazo tranquilo es la mejor manera tener un cuerpo saludable.

