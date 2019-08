Semana 28 de embarazo: tienes que estar atenta a la diabetes gestacional

Por estos días, tu obstetra estará atento a tus niveles de glucosa. Si los exámenes de laboratorio encienden alarmas, tendrán que estar muy atentos ante la posibilidad de una diabetes gestacional.

Las contracciones de Braxton seguirán y es probable que por momentos sientas que te quedas sin oxígeno. También es normal si te cuesta más trabajo dormir. Como siempre lo decimos, cada embarazo es diferente y puede que al leer estas líneas no te sientas identificada, porque llevar a ese bebé en la panza solo te ha dado felicidad.

¿Cómo va la elección del nombre del bebé? ¿Ya hay ideas en el aire? No es absolutamente necesario escoger de una vez, pero nombrarlo lleva a que ese vínculo que tenemos con ese ser humano desconocido empiece a fortalecerse. No tienen que anunciarlo en público, para que no haya personas que traten de hacerlos cambiar de parecer.

En estas semanas también es recomendable pensar en qué camino quieres seguir con la lactancia. Para muchas mujeres es un proceso que se da naturalmente, pero si estás muy interesada en dar pecho y en que sea una experiencia exitosa, vale la pena consultar a una asesora de lactancia antes del parto. Hay mucho que no sabemos sobre nuestro cuerpo y hay decenas de mitos que pueden llevar a que abandones esa experiencia antes de lo que quisieras. Por eso es mejor llegar a ese momento con toda la información posible. Además, la especialista podrá revisar tus pezones y tomar medidas en caso de que sean planos o estén invertidos, ya que esto puede dificultar que el bebé tenga el agarre adecuado. De paso, puedes pedirle recomendaciones para comprar un extractor de leche. En estos tiempos, en los que la mujer sale a trabajar, este artefacto se convierte en el mejor amigo de la lactancia.

El bebé

Cada vez es más hábil para controlar la temperatura de su cuerpo, lo cual es magnífico, porque esto indica que está muy cerca de sobrevivir por si solo. Sus arrugas empiezan a desaparecer, a medida que gana grasa. Además, anda ensayando para la vida: sueña, tose, intenta respirar.

Mide alrededor de 40 centímetros, el tamaño de un coco, y pesa cerca de 1,20 kilos. Ya secreta andrógenos o estrógenos, que irán preparando tu cuerpo para la lactancia.

