Semana 29 de embarazo: el bebé se mueve como loco

A medida que crece y se desarrolla, los movimientos del bebé se vuelven cada vez más regulares, pero nunca se detendrán del todo. Y el ideal es que no lo hagan. Saber que se mueve dentro de ti es la mejor prueba de que está bien y de que el embarazo avanza adecuadamente. Si llegas a sentir demasiada calma, vale la pena consultar con tu obstetra y reaccionar a tiempo. Es posible que todo esté bien, pero es preferible prevenir y tomar medidas antes de que sea tarde. No sientas vergüenza si recurres a tu médico y todo está en orden. Él sentirá tanto alivio como tú.

El crecimiento de tu panza le pondrá presión a tu abdomen y esto podría producirte indigestión, acidez y estreñimiento (que, por su parte, podría terminar en hemorroides). Además, en la preparación para el parto, tu cuerpo liberará hormonas que ayudarán a relajar tus músculos, pero que ralentizarán la digestión. Para manejar estos síntomas, podrías empezar a recurrir a porciones de alimentos más pequeñas en comidas más frecuentes. Otro consejo que podría ayudarte es recostarte en tu lado izquierdo cuando duermes. También es recomendable comer alimentos con mucha fibra, como frutas y verduras. Si has pensado en tomar alguna medicina para la indigestión, vale la pena consultarlo con tu médico antes de hacerlo.

En el tercer trimestre también son comunes las venas várices, así que trata de evitar cargas físicas demasiado pesadas y haz lo posible por mantener andando la circulación de tu cuerpo; para ello, hay medias especiales que pueden ayudar.

En estos días son frecuentes los dolores de cabeza y es posible que sientas que te ha dado Alzheimer. La mejor manera de lidiar con todo esto será que te tomes la vida con calma. Descansa, mantente hidratada, ve a que te hagan un masaje, haz yoga y pilates. Si las migrañas continúan, habla con tu obstetra, para saber qué medicamento puede mejorarte sin afectar al bebé.

El bebé

Mide alrededor de 40,6 centímetros, como una piña. Cada vez está más cerca de la altura con la que nacerá. Pesa cerca de 1,35 kilos, así que todavía tiene mucha grasa que reunir. Sus músculos y sus pulmones aún están en proceso de maduración. Para que siga creciendo sano y fuerte, vale la pena mantener una alimentación saludable, llena de proteínas, vitamina C y hierro.

