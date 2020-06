Empezarás a sentir que tu barriga se pone tensa con más frecuencia. No te preocupes, es señal de que tu cuerpo se alista, poco a poco, para el parto.

El bebé está muy cerca de llegar al tamaño que tendrá al nacer, lo cual quiere decir que ahora, más que nunca, tú te estás quedando sin aliento, ya que es muy posible que esté presionando tus pulmones. Aunque no hay de qué preocuparse, si el ahogo es persistente y va acompañado con dolor de pecho, vale la pena que lo consultes con el médico. Si sientes que es un síntoma normal, dado el tamaño de tu panza, trata de tomar la vida con calma, de no afanarte al caminar y de hacer pausas para respirar profundo. Oxigenar tu cuerpo no solo te sentará bien a ti sino al bebé.

Por estos días, algunas mujeres empiezan a producir calostro, ese líquito amarillento que se convertirá en la primera vacuna del bebé. Es un súperalimento lleno de anticuerpos, que le dará todos los nutrientes que necesita para enfrentarse a la dureza de ese mundo desconocido, en el que tendrá que respirar y alimentarse por su cuenta. Que esto ocurra no es lo más frecuente, pero, si llega a pasar, vale la pena que compres unos cuantos protectores diseñados para ser ubicados en el brassier y para que absorban el líquido, que saldrá sin que te des cuenta y que puede ensuciar tus camisas.

También sentirás con más fueza las contracciones de Braxton, que pueden llegar a durar hasta 30 segundos. No sentirás un dolor intenso, pero te darás cuenta de que tu barriga se tensiona más de lo normal. Estas contracciones son muy comunes y, generalmente, son una buena señal, ya que indican que tu cuerpo se está preparando para el parto. Sin embargo, vale la pena que estés alerta. Tener más de cuatro contracciones en una hora podría indicar que viene un parto prematuro, así que vale la pena que lo comentes con tu médico. Para que no te alarmes, no obstante, el parto prematuro suele llegar con otros síntomas adicionales, como una secreción vaginal más sangrienta, dolor lumbar y aumento de la presión en la pelvis.

Es momento de que dejes de aplazar la preparación de la maleta que llevarás al hospital. No te recomendamos que termines esa tarea en medio de las contracciones reales y con el afán de ver a un médico. También aprovecha para visitar el hospital donde tendrás a tu bebé (si has decidido tenerlo en un hospital), será muy útil que hagas una preinscripción, ya que te ahorrará tiempo cuando estés en trabajo de parto.

El bebé

Aunque está muy cerca de llegar al peso que tendrá al nacer, como lo habíamos mencionado, puede que aún aumente 1 o 2 kilos más. Su tamaño debe estar alrededor de los 45 centímetros. En estos días su cuello es mucho más flexible y le permite voltear su cabeza con facilidad. Además, sus sentidos están completos y su sistema inmune está casi listo para combatir y prevenir enfermedades.

Su cerebro y su sistema nervioso, en cambio, se siguen desarrollando. Los huesos de su cráneo aún no se han unido, porque deben ser maleables para poder atravesar el canal vaginal durante el parto. La fusión solo ocurrirá entre el primero y el segundo año de vida del chiquito. Su articulaciones también son más fexibles, así que es muy probable que esté haciendo piruetas y malabares (y lo seguirá haciendo durante los meses que vienen).

