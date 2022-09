Significado de Briana, nombre de la hija del actor Mario Cimarro

El pasado 26 de marzo el actor cubano Mario Cimarro sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia, junto a su prometida, la modelo y bailarina Bronislava Gregušová. A través de sus redes sociales compartieron un video de la ecografía de su primer bebé.

En las imágenes la pareja anunció lo felices que se sentían de estar esperando a su primogénito, que se llamaría Brando en caso de ser niño o Briana en caso de ser niña, aclarando que en cualquiera de los dos escenarios la alegría sería la misma.

El protagonista de Pasión de Gavilanes se convirtió en padre por primera vez a los 51 años. El pasado 31 de agosto el actor y su prometida le dieron la bienvenida a una hermosa niña, a quien aún no han presentado en redes sociales.

Aunque aún no se conoce su rostro, la pareja ha compartido algunas imágenes de su pequeña, teniéndola en brazos, de sus manitos o de otras partes de su cuerpo, manteniendo su privacidad completamente.

Para celebrar el primer mes de su hija, el actor recordado por su participación en novelas como Gata salvaje y El cuerpo del deseo; reveló cuál la historia detrás del nombre de su primogénita. Aquí te contamos su significado.

Así celebra Mario Cimarro el primer mes de su hija Briana

Mario Cimarro compartió dos fotos en las que aparece con las dos mujeres de su vida: Bronislava, su prometida y Briana, su hija. Junto a estas imágenes dejó un tierno mensaje explicando el nombre de su bebé y dedicando unas palabras para que su primogénita pueda leer cuando esté más grande.

“En tu primer mes hablaremos de tu nombre: Briana. Tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora”, reveló Mario sobre la personalidad de su bebé.

“Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños”, escribió el actor.

Para finalizar hizo una confesión que derritió a cientos de fanáticos y que un día seguramente hará reír a Briana: “No me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente”, dijo para revelar que a su edad también tiene una tierna manera de hablarle a su bebé.

Significado del nombre Briana

Briana es un nombre de niña de origen celta, que proviene del galés “brynn”, cuyo significado etimológico es “colina”, “alto” o “fuerte”. Por esto, el nombre se interpreta como “mujer fuerte o de gran fortaleza”.

Briana es la forma femenina de Brian o Bryan y es un nombre muy popular en el Reino Unido o Irlanda, donde hay una fuerte tradición celta.