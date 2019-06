Síntomas menstruales, vinculados a casi 9 días de pérdida de productividad

Vía Europapress.

Los síntomas del período menstrual pueden estar relacionados con casi nueve días de pérdida de productividad cada año a través del presentismo, sugiere el estudio más grande de su tipo, publicado en la revista 'BMJ Open', que advierte de que el impacto real en las mujeres y la sociedad se subestima.

Investigadores del Radboud University Medical Center, en Nijmegen (Países Bajos) se propusieron evaluar la pérdida de productividad asociada con los síntomas menstruales, según lo medido por la ausencia del trabajo o la escuela (absentismo) y trabajar o estudiar mientras se sentía enfermo (presentismo) en 32.748 mujeres holandesas entre las edades de 15 y 45 años. Todas los participantes fueron reclutadas a través de las redes sociales desde julio a finales de octubre de 2017. (Te puede interesar: La revolución femenina que comenzó con una máquina para hacer toallas higiénicas).

Completaron un cuestionario exhaustivo en línea sobre la frecuencia y la duración de su ciclo menstrual y la gravedad de los síntomas asociados, medidos utilizando una puntuación de dolor validada (escala analógica visual o VAS para abreviar).

Se les preguntó si sus síntomas les habían llevado a tomarse un tiempo libre del trabajo o la escuela y/o habían afectado su productividad mientras trabajaban o estudiaban, así como la frecuencia con que esto había sucedido.

Su menstruación duraba un promedio de 5 días. Los síntomas menstruales obligaron a casi un tercio (31%) de las mujeres a visitar a su médico de cabecera, y alrededor de una de cada siete (14,4%) acudieron a un ginecólogo.

En total, aproximadamente una de cada siete encuestadas (poco menos del 14%, 4.514 mujeres) dijo que se había tomado un descanso del trabajo o la escuela durante su período, y casi el 3,5% (1.108) explicó que esto sucedió durante todos o casi todos los ciclos menstruales. La cantidad promedio de baja por enfermedad fue de poco más de un día al año. (Te invitamos a ver: #CalzonesAbajo El ciclo menstrual no es lo mismo que la menstruación. ¿Cómo funciona?).

Las mujeres más jóvenes (menores de 21) años tenían aproximadamente tres veces más probabilidades de decir que se habían tomado un descanso debido a sus síntomas menstruales que las mujeres mayores.

La mayoría de las encuestadas (poco menos del 81%; 26.438 mujeres) alegaron presentismo pero dijeron que eran menos productivas como resultado de sus síntomas. En total, la productividad estuvo por debajo de lo normal en más de 23 días del año de trabajo y/o estudio, con una pérdida de productividad de casi 9 días cada año.

Los investigadores calcularon que, en promedio, cada mujer era menos productiva durante un tercio del tiempo (33%), debido a los síntomas menstruales.

En particular, cuando las mujeres enfermaron debido a los síntomas menstruales, solo una de cada cinco (20%) le dijo a su jefe/a o escuela la verdadera razón de su ausencia. Y alrededor de dos tercios (poco menos del 68%) de las encuestadas dijeron que desearían tener la opción de horas de trabajo y/o estudio más flexibles durante su período. (No dejes de ver este video: #CalzonesAbajo Síndrome premenstrual: no estamos locas).

Los investigadores destacan que "los síntomas relacionados con la menstruación causan una gran pérdida de productividad, y el presentismo es un factor más importante para ello que el absentismo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece probable que el impacto real de los síntomas relacionados con la menstruación sea subestimado en la población general pero no se habla abiertamente de ello. A pesar de haber transcurrido casi dos décadas en el siglo XXI, las conversaciones sobre los síntomas son más bien tabú", concluyen.