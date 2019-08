Taliana Vargas envió un consejo a las madres lactantes y las redes explotaron con críticas

Redacción Cromos

Desde que su hija Alicia María nació, Taliana Vargas se convirtió en una importante voz para la promoción de la lactancia materna. Amamanta en público y hace oído sordos a aquellos que le exigen que se cubra. Por eso, poco a poco, se ha transformado en una abanderada de esta práctica y muchos la siguen porque encuentran en ella inspiración, motivación y hasta información.

Sin embargo, hace unos días, sus seguidoras sintieron que había echado para atrás todo el camino recorrido, ya que publicó una foto en Instagram en la que sostenía una botella de malta en las manos. Al lado de ella escribió: “Un secreto entre nosotras, mi nuevo aliado en mi producción de leche’.

Muy pronto las redes estallaron. Expertos en lactancia y muchas madres la criticaron por desinformar a sus seguidores. Argumentaban que no había ninguna evidencia científica que comprobara que la malta aumentaba la producción de leche. Taliana se sintió ofendida y se defendió; aseguró que ella sí sentía un cambio en su lactancia cuando consumía este producto y que no esperaba que ningún estudio científico avalará los beneficios que percibía. “Para todas esas personas que me han tachado como si estuviera mintiendo a mi gente… tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, porque sería incapaz de hacerle eso a la gente que me sigue porque siempre soy honesta, transparente y coherente”.

A pesar de su defensa, muchos quedaron con la sensación de que detrás de su historia en Instagram estaba una marca usando la imagen de la actriz para hacer mercadeo. Porque Taliana no habló de la malta en general, ni promovió el agua de hinojo o el sancocho de gallina, promocionó directamente una marca, no en un comercial de televisión, sino en sus redes sociales, y en ese momento es que su información pierde credibilidad y empieza a atentar contra la lactancia de mucha madres que, al recurrir a esa bebida que ella recomienda, tal vez no mejorarán su producción de leche.

¿Es cierto que la malta favorece la lactancia?

La asesora de lactancia Tatiana Navarro Acosta, cabeza de la Fundación MamaInformada, escribió un texto para las Dos Orillas en el que explica todo el asunto: “Después de tu publicación, que proviene de un referente como tú y que presuntamente es publicitaria, debemos decirles a las familias que la NatuMalta y ninguna bebida a base de los componentes del lúpulo tiene evidencia científica sólida de aumentar la producción de leche. Cualquier madre está en su derecho de decidir cómo llevar su lactancia. No obstante, si una mujer lactante decide tomar agua de panela, cerveza o malta porque cree que esto la hará producir leche y cuando pega al bebé al pecho siente un cambio inmediato en la tetada, esto no se debe a la bebida tomada. Esto se llama reflejo de eyección y es gracias a un cóctel de hormonas: prolactina y oxitocina”.

Para aterrizar las palabras de Tatiana: cuando las mujeres sienten que el agua de hinojo o la malta mejoran su producción de leche, no se debe a estos productos en sí mismos. Estas bebidas actúan como placebos: “Sustancias que, careciendo por sí mismas de acciones terapéuticas, producen algún efecto favorable en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).

Los placebos les dan tranquilidad a las madres y en ese estado de calma ellas producen más oxitocina, una de las hormonas implicadas en el proceso de producción de leche. Es decir, puede que el agua de hinojo le resulte a una mamá, y que la malta le sirva a otra, lo importante es entender que no se debe a los compuestos de estos productos, sino a la capacidad que tienen de dar seguridad a las mujeres.

Es por esto que, por lo general, no todas las madres coinciden en que un producto en particular las favorece. Y es por esto que La liga de la leche, ONG de apoyo a la lactancia materna, no recomienda el uso de medicamentos, tés o infusiones de plantas para aumentar la cantidad de leche.

Para cerrar el debate Tatiana Navarro Acosta agrega en su texto dirigido a Taliana Vargas: “Lo discutible es darle publicidad a una marca presentándola como ‘aliada de la lactancia’, pues reiteramos que no existe evidencia sólida, libre de conflicto de intereses que soporte esto. Nos preocupan tus seguidoras, tu gente, pues ellas confían en lo que promueves. En estos momentos muchas de ellas salieron a comprar o están bebiendo esa marca, y nuestra inquietud es que de acuerdo a la evidencia científica esto no les ayudará a la producción de leche”.

En una sociedad que nos ha llenado de mitos sobre la lactancia y en la que las mujeres tienen la idea de que pueden ser “malas lecheras”, una mamá que prueba esta bebida y se da cuenta de que no mejora su producción puede frustrarse, concluir que tiene un problema y abandonar la lactancia para recurrir a la leche de fórmula, que le permitirá medir más fácilmente si su bebé está comiendo lo suficiente, pero que no le aportará tantos beneficios nutricionales.