Tatuajes y lactancia materna: ¿se puede o es riesgoso para el bebé?

Durante el embarazo y los primeros meses tras el nacimiento de un bebé, el cuerpo de la madre pasa por muchos procesos para poder atender las necesidades del pequeño, como empezar a producir leche, con el balance perfecto para la nutrición de su hijo.

En torno a lo que puede y no puede hacer una mamá lactante existen muchas creencias, que afirman que se debe cuidar incluso lo que se come para no afectar la lactancia y los componentes de la leche, que acabarán en el organismo de su bebé.

Por esto surge la pregunta, ¿puede una mamá lactante tatuarse o tiene algún efecto negativo en la leche y la salud de su bebé? Esto dicen los expertos.

¿Una mamá lactante se puede tatuar?

Actualmente no existen estudios 100% concluyentes sobre los riesgos potenciales y efectos de tatuarse durante la lactancia materna. Sin embargo, numerosos expertos en salud afirman que el “riesgo es bajo”.

El equipo médico de e-lactancia, portal médico especializado en lactancia materna y compatibilidades (recomendado por entidades como el Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría), habla sobre este tema, explicando lo que sucede en el cuerpo tras un tatuaje.

“Aunque los pigmentos y sustancias que se inyectan en el tatuaje pueden ser tóxicos, quedan retenidos bajo la piel y no pasan a sangre, por lo que tener un tatuaje antiguo o realizarse uno durante la lactancia, no la contraindica siempre que se cumplan las normas higiénico-sanitarias que aseguren la no transmisión de enfermedades infectocontagiosas”, afirman.

Además, el Comité de Nutrición y Lactancia Materna de España (una de las autoridades más fuertes en el tema en todo Europa), asegura que no hay problemas con la lactancia y los tatuajes.

“No habría problema con las tintas ya que quedan en la piel y no se absorben. El problema sería la seguridad en cuanto a transmisión de enfermedades infecciosas, pero esto se debe tener en cuenta siempre, y por eso hay gente que recomienda que se deje el tatuaje para después de terminar la lactancia”, añade la entidad.

¿Y los tatuajes en los pezones?

Lo que a sí está desaconsejado completamente son los tatuajes en los pezones durante la lactancia. “No se aconseja el tatuaje en el mismo pezón por el riesgo de que el lactante pueda llegar a absorber pigmentos que sean tóxicos”, señalan.

Además, tampoco se aconseja la eliminación de tatuajes durante la lactancia con láser ya que “disgrega los pigmentos del tatuaje que pasan a linfa y sangre y podrían llegar a la leche, por lo que sería prudente esperar a acabar la lactancia según el tipo de pigmento a eliminar”.

Riesgo leve, pero riesgo al final de cuentas

Ya que hasta la fecha no existe ninguna prueba contundente que descarte cualquier riesgo, aunque sea mínimo, muchos profesionales del tatuaje aconsejan esperar o incluso rechazan tatuar a mujeres que estén dando el pecho.

En caso de que de todas maneras elijas tatuarte en este momento, es fundamental que te asegures de que el estudio de tatuaje escogido cumple todas las medidas higiénicas requeridas y también puedes consultar con tu médico para descartar circunstancias médicas concretas que podrían considerarse una contraindicación en tu piel.