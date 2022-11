Video: Esta mujer se volvió viral tras decir que “la maternidad apesta”

En los últimos meses Nikki Muñoz (como se identifica en sus redes sociales) se ha vuelto tendencia por asegurar, en diferentes ocasiones, que odia la maternidad y que no le gusta ser la responsable de la crianza de su hijo.

Especialmente a través de su cuenta de Tik Tok Nikki ha expresado su opinión y es el medio por el que la mujer le contó al mundo, tras pocas semanas de haber dado a luz, que la maternidad “apesta” y que la odia.

“Esto apesta y sabía que lo odiaría”, son las primeras palabras de Muñoz en su cuenta, con un video publicado hace cerca de 5 meses.

Además, asegura que odia ser la responsable de la alimentación de su pequeño, de sacarle gases, tener que hacerlo dormir y sentir que revive exactamente el mismo día todos los días. Tener que abrazarlo todo el tiempo, estar despierta por largos periodos de tiempo, caminar cautelosamente para no despertarlo y muchas otras situaciones de la atención de un recién nacido que han llegado para cambiar su vida.

En sus videos también asegura que la maternidad “apesta y es una estafa, una maldita estafa”. Y aunque en sus primeros videos, la mayor parte del tiempo aparece sola hablando, hace pocos días, publicó un nuevo contenido confirmando que todavía odia ser madre, mostrando incluso a su bebé.

“Tiene casi cinco meses y todavía apesta, todavía odio esto. La maternidad no es para todos y no me malinterpreten, soy increíble en eso, no sé cómo, no pensé que lo sería. ¿Me gusta? No, no. Pero soy buena en eso”, dijo.

Nikki aseguró que ser padre es una misión que llega para poner a prueba todos los límites y por esto mismo invitó a sus seguidores a pensarlo muy bien antes de asumir un rol tan importante, ya que no es fácil.

Sus videos están llenos de reacciones tanto de apoyo como de rechazo a las afirmaciones de la mujer, ya que hay algunos que dicen estar de acuerdo con ella mientras otros le critican no haber pensado a tiempo sobre las consecuencias que traería la maternidad, antes de tener a su hijo.

Lo que recalca Nikki en sus videos es que por más dura que haya sido esta etapa, ama a su bebé y se le han dado muy bien las tareas de la maternidad, solamente quiere decir en voz alta lo que quizá muchas madres han pensado, pero no han exteriorizado por el temor de ser señaladas o juzgadas.

