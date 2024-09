8 mitos sobre la salud y la crianza de los hijos, derribados por una pediatra

La pediatra Lucía Galán Bertrand es una destacada divulgadora de conocimiento. En su natal España ha recibido varios reconocimientos por su compromiso con la infancia.

En su nuevo libro Los virus no entran por los pies, la médica vierte su experiencia de más de veinte años de profesión para derribar los mitos con los que se ha topado como pediatra, madre y mujer. Con la evidencia científica como premisa, esta es una obra práctica llena de consejos.

La ansiedad es tema de adultos

“Sigue existiendo mucho silencio y estigma social con respecto a todo lo referente a la salud mental, pero en estos casos debes consultar con un profesional especializado. Al igual que consultas con otros especialistas si empiezas a ver borroso o si en una analítica te han salido altas las pruebas hepáticas. Y sí, los niños y, por supuesto, los adolescentes también tienen ansiedad. De hecho, el trastorno de ansiedad, globalmente, es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia y adolescencia, con tasas de prevalencia entre un 10 y un 20 %. Por lo que, como veis, es algo muy habitual”.

Sobre los dientes, el dolor y la fiebre

“Lo que la evidencia científica nos dice hasta la fecha es que la erupción dental podría causar cierta irritabilidad leve, cierto babeo leve y limitado e inflamación de las encías. Pero ni fiebres mantenidas, ni diarreas, ni culete rojo, ni trastornos del sueño ni pérdida de peso. Rizando más el rizo. Seguro que habéis escuchado alguna vez: ‘Yo le froto jarabe de paracetamol en las encías para el dolor’, y digo yo, cuando te duele la cabeza, ¿también te frotas una pastilla de ibuprofeno en la frente?”.

El popó: su color y el estreñimiento

“La frecuencia con la que hacen caca los bebés es muy variable, sobre todo en los primeros meses. Hay bebés que hacen una deposición tras cada toma porque tienen un tránsito intestinal acelerado y esto es normal; estos bebés pueden sumar seis o siete u ocho deposiciones al día. Pero también hay bebés que hacen una deposición a la semana y también puede ser normal. Lo importante en ambos casos es: ¿cómo está el bebé? ¿El bebé hace una caca a la semana, pero está contento, feliz, come bien, gana bien de peso y todo fluye? Pues entonces no nos preocupamos. Sin embargo, si entre deposición y deposición al bebé no lo ves bien, no come bien, llora, tiene muchos cólicos y quizá su peso no va como esperábamos, veamos qué ocurre”.

Bebés que estornudan al poco de nacer están refriados

“Estornudan de forma refleja. Tened en cuenta que sus fosas nasales están trabajando por primera vez, están fabricando algo de moco para proteger la mucosa de su vía aérea. Los pelillos que recubren la parte interna de su nariz están empezando a funcionar en lo que será un maravilloso sistema de filtro de sustancias extrañas y partículas diminutas que se irán colando por su nariz. Así que ante cualquier estímulo externo, o sustancia, o quizá un poquito de moco de más, el bebé estornuda para expulsarlo”.

Que duerma de lado, no sea cosa que se ahogue al vomitar

“Los bebés han de dormir boca arriba siempre. Ni de lado, ni boca abajo, han de dormir boca arriba. ¿Y si vomita? Pues si vomita o regurgita de forma espontánea y natural, el bebé girará su cabecita a un lado y su vía aérea estará a salvo. De hecho, hay familias que por este motivo ponen a sus bebés a dormir de lado, «no vaya a ser que vomite». Sin embargo, las recomendaciones oficiales son muy claras y contundentes: si ponemos de lado a nuestro bebé y este tiene un vómito violento, puede darse la vuelta involuntariamente, poner su cara sobre el colchón y comprometer su respiración, dado que durante los primeros meses de vida aún no saben voltearse de nuevo boca arriba”.

La letra con sangre entra...

“El cerebro premia todo aquello que venga asociado a una emoción agradable: ‘Si me hace sentir bien, si me estimula, si me divierte, si me activa…, es que es relevante, lo recordaré mejor’. Por eso el juego como mecanismo de aprendizaje es tan sumamente importante, porque es la herramienta más efectiva para que los niños y niñas aprendan. Por el contrario, fundamentar el aprendizaje en el miedo, en el acoso o en la amenaza lo que hace es poner al cerebro en alerta y generar un rechazo hacia eso que le ha provocado esas emociones tan intensas que sentimos cuando hay un peligro inminente”.

Dejarlo llorar para no malacostumbrarlo

“Déjalo llorar, eres una blanda, los estás malcriando, a estos niños les faltan límites, dónde se habrá quedado la disciplina de antes…» ¿Les suenan estos comentarios? Seguro que sí…, aún los escucho en parques, trenes, supermercados y hasta en mi propia consulta. (…) Si tú rompieras en llanto, ¿te gustaría que las personas que te quieren y te cuidan pasaran a tu lado y te ignoraran? (…) El bebé llora y ante ello hay que cogerlo, besarlo, calmarlo, achucharlo y ofrecerle un lugar tranquilo y seguro entre nuestros brazos”.

La supuesta dosis de bullying necesaria para que sea fuerte

“El bullying es un abuso de poder cruel mantenido y continuado en el tiempo sobre un niño o niña que por los motivos que sea no se puede defender. Lejos de hacerlos madurar, los mina, los merma, los agota, los puede y los machaca. Ataca a su autoestima, a su manera de relacionarse con los demás, y afecta directamente a su personalidad presente y futura.

Nadie está exento de ser atacado. Ningún niño, ningún adolescente. Efectivamente, los niños oniñas con diversidad funcional, o discapacidad física u obesidad son carne de cañón de losacosadores, pero no nos engañemos, un niño o niña sin ninguno de estos factores, con buenrendimiento escolar y amigo de sus amigos también sufre bullying por algo tan primitivo ydevastador como la envidia”.